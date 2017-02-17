"Ростелеком" приступил к реализации проекта по фотовидеофиксации в Тюменской области

Ведущий интернет-провайдер страны «Ростелеком» приступил к созданию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и предоставления информации о нарушениях в УГИБДД УМВД России по Тюменской области. Главная цель системы – повышение безопасности на автодорогах Тюменской области. Как показывает опыт регионов, где такая система уже реализована, переход к использованию специальных технических средств снижает аварийность более чем на 60%.



Камеры будут установлены на перекрестках в городах Тюмень и Тобольск, автомобильной дороге федерального значения Р404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», автодороге «Обход города Тюмени», а также на участках, где традиционно происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Участки, на которых будут установлены камеры фотовидеофиксации, рекомендованы комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения Тюменской области и согласованны с региональной ГИБДД.



В рамках проекта планируется установить в Тюмени и Тобольске 151 комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Информация с камер будет круглосуточно автоматически направляться в режиме реального времени в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тюменской области по защищенному высокоскоростному каналу связи.



На сегодняшний день связисты проводят работы по прокладке волоконно-оптических линий связи для установки первой очереди комплексов, которые объединят все элементы комплекса в единую систему с централизованным управлением. В дальнейшем планируется установить опоры и металлоконструкции для крепления видеокамер. После будут смонтированы сами видеокамеры, которые позволят осуществлять эффективный контроль над всеми происходящими событиями на дорогах и за нарушениями правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию, превышение установленной скорости движения, движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств, несоблюдение требований, поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.



Проект будет реализовываться поэтапно, так, чтобы каждый законченный элемент аппаратно-программного комплекса был способен функционировать и автоматически фиксировать административные правонарушения.



Игорь Волков, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Компания «Ростелеком» реализует проект полностью за счет привлечения собственных средств. Проект действительно сложный и очень ответственный. Поэтому с нашей стороны требуется максимальная слаженность действий с Заказчиком и ГИБДД области и повышенное внимание на всех этапах его практической реализации».



Проект фотовидеофиксации на дорогах – один из крупнейших в области безопасности жизнедеятельности населения, реализуемых «Ростелекомом» на территории Тюменской области. В полном объеме функционал системы должен быть обеспечен к декабрю 2017 года.



Напомним, «Ростелеком» участвует в реализации АПК «Безопасный город» в Тюменской области с 2013 года в качестве системного интегратора, который оказывает комплексную услугу. по поставке оборудования и его установке, внедрению и настройке автоматизированных информационных систем, организации сети передачи данных, обеспечения информационной безопасности.