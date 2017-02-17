Центр обслуживания потребителей филиала "Ивэнерго" совершенствует систему взаимодействия

CABEX
20 февраля 2017, 15:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО, ЦОК
Электронная очередь, интерактивная запись на прием и подача заявок на технологическое присоединение онлайн стали действенными методами по улучшению системы взаимодействия с потребителями в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго».
В минувшем году в офисы по работе с потребителями филиала в Иванове, Кинешме и Тейкове обратились 12270 заявителей. Анализ отзывов потребителей показал, что введение в 2016 году электронной очереди и возможности записи на прием на любое удобное время через сайт МРСК Центра и Приволжья значительно сократили время ожидания и повысили доступность услуг филиала. Кроме этого, растет количество поданных заявок через интерактивный сервис «Личный кабинет». По сравнению с 2015 годом количество таких заявок возросло более чем в 2,5 раза. Это свидетельствует о востребованности дистанционного сервиса. Функционал «Личного кабинета» также предусматривает подачу заявки и соответствующих документов на передачу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» своих объектов электросетевых хозяйств. Такие заявки можно подать во всех офисах обслуживания в регионе.
Филиал «Ивэнерго» проводит системную работу, направленную на повышение качества обслуживания потребителей. Специалисты службы по работе с потребителями регулярно повышают свою квалификацию, проходят обучение по использованию современных видов связи в работе с населением, поскольку потребители чаще стали пользоваться интерактивными каналами.