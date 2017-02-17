"Уралэлектромедь" повысила надежность производства медной катанки

CABEX
20 февраля 2017, 09:46
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ, КАТАНКА
В АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) выполнен текущий ремонт шахтной печи Asarco – один из основных агрегатов производства медной катанки. В ходе ремонта была произведена замена всей футеровки печи и модернизация загрузочной зоны. Стоимость работ составила около 10 млн рублей.
Как рассказал начальник производства Максим Просветов, ремонт печного комплекса был выполнен в течение 20 дней. На замену футеровки ушло около 80 тонн огнеупорных материалов. В загрузочной зоне огнеупорная футеровка заменена на стальные сегменты из жаропрочной стали с системой воздушного охлаждения.
- Проведенный ремонт повысит надежность работы плавильного оборудования, в процессе эксплуатации печи за счет предотвращения разрушения футеровки в загрузочной зоне, - пояснил он.
Печной комплекс расположен в начале технологического процесса производства медной катанки. Он состоит из шахтной печи Asarco производительностью 45 тонн меди в час, где происходит плавка металла, и печи-миксера, служащей для накопления жидкого металла и непрерывной передачи его для кристаллизации в литейную машину.