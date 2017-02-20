В "Кировэнерго" подвели итоги работы филиала по развитию интегрированной системы менеджмента за 2016 год

В 2016 году филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжил развивать интегрированную систему менеджмента (ИСМ), внедрение и успешное функционирование которой было подтверждено в 2015 году международным органом по сертификации в ходе наблюдательного аудита.



В 2016 году учтены все рекомендации внешних аудиторов по улучшению деятельности филиала в части охраны здоровья и безопасности труда, а также экологической безопасности. По итогам года полностью выполнена Программа стандартизации производственных процессов, которая обеспечивает постоянную актуальность фонда нормативных документов филиала. Результативно выполнены все программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц. Реализована программа производственного экологического контроля. Всё это позволило не только не допустить повышения уровней рисков в области охраны труда и экологических аспектов, но и снизить их показатели по отдельным направлениям.



Силами аудиторов ИСМ филиала «Кировэнерго» - специально подготовленных сотрудников из числа инженерно-технических работников – в течение года проведено 17 внутренних аудитов ИСМ. Всего в 2016 году было проверено более трети всех подразделений филиала, в том числе 19 районов электросетей.



Сотрудники филиала, ответственные за ИСМ, постоянно повышают свой уровень знаний в этой области. Регулярно проводятся обучающие семинары для ответственных за развитие ИСМ в производственных отделениях «Кировэнерго». Так, в течение года было проведено 2 семинара для уполномоченных по ИСМ. На них обсуждались вопросы внедрения новых требований системного менеджмента в том числе в части управления документацией, организации проведения внутренних аудитов, а также в части предстоящей подготовки к переходу на новые версии международных стандартов ISO.



В 2016 году десять сотрудников филиала приняли участие в трех обучающих семинарах по системному менеджменту на базе исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра и Приволжья». На одном из таких семинаров сотрудники обсудили практические вопросы функционирования системы энергоменеджмента, комплексного подхода к эффективному управлению энергоресурсами, а также организации и проведения аудитов системы.



Стандарт энергоменеджмента уже продолжительное время являются неотъемлемой частью интегрированной системы в филиале «Кировэнерго». Международный стандарт ISO 50001 предназначен для достижения максимальных результатов в энергосбережении и обеспечении системного управления процессом потребления энергоресурсов на всех уровнях менеджмента. Применение системы энергетического менеджмента позволяет филиалу «Кировэнерго» снижать затраты, сокращать издержки, выявлять и устранять непроизводственные потери.