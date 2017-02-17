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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Мариэнерго" подвели итоги реализации инвестпрограммы

В Мариэнерго подвели итоги реализации инвестпрограммы

20 февраля 2017, 09:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО

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Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» в 2016 году выполнена в полном объеме.

Важным направлением инвестпрограммы стала реконструкция подстанций 35-110 кВ. В частности, на подстанции 110/10 кВ «Пижма» и ПС 110/10 кВ «ОКБ» установлены ввода устройств АВР. На ПС 110/10 кВ «Пионерская» и ПС 35/10 кВ «Кадам» проведены реконструкции оперативной блокировки. На ПС 110/6 кВ «Лесная» и ПС 35/10 кВ «Масканур» осуществлена замена дуговой защиты. Благодаря выполненным марийскими энергетиками работам выросла надежность электроснабжения центральной и северной части Марий Эл.

В 2016 году было продолжено строительство распредсетевой инфраструктуры, необходимой для технологического присоединения различных групп потребителей.

«В этом году одной из главных задач остается максимально эффективная реализация всех намеченных инвестпрограммой мероприятий. Основной акцент, как и прежде, будет сделан на повышение надежности распределительных сетей. Продолжится реконструкция питающих центров и строительство новой распредсетевой инфраструктуры с применением современных технологий и материалов», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Дмитрий Федоров.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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