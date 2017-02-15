В учебном комплексе "Ленэнерго" прошел День мастера

CABEX
20 февраля 2017, 10:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
В учебном комплексе ПАО «Ленэнерго»(входит в группу «Россети») в Терволово состоялся День мастера, в ходе которого специалисты из филиалов и дочерних компаний «Ленэнерго» обменялись опытом в части испытаний низковольтных электроустановок. Мероприятие проходило под эгидой Года инженера, объявленного в 2016-2017 гг. ПАО «Россети».
В Дне мастера на полигоне в Терволово приняли участие 60 человек. Среди них – сотрудники учебного комплекса, представители фирмы Sonel (производитель электроизмерительных приборов), мастера и специалисты по эксплуатации распределительных сетей, специалисты служб изоляции и защиты от перенапряжений, служб измерений и испытаний, специалисты по испытаниям низковольтных электроустановок филиалов, а также энергетики из дочерних компаний ПАО «Ленэнерго» – ЗАО «Царскосельская энергетическая компания» и АО «Курортэнерго». Мероприятие проходило в форме лекционно-практических занятий, на которых слушатели изучили современные методы и средства испытаний и измерений низковольтных электроустановок.
Особое внимание в ходе Дня мастера было уделено вопросам организации безопасного производства испытаний. В частности, начальник учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» Павел Арутюнов напомнил слушателям о необходимости тщательного и ответственного подхода к подготовке рабочего места при проведении испытаний низковольтных электроустановок. По окончании мероприятия руководители учебного комплекса вручили всем участникам сертификаты о прохождении краткосрочного обучения.
Состоявшийся в феврале на полигоне в Терволово День мастера – второй по счету. Темой первого Дня мастера в сентябре 2016 года стало безопасное проведение работ по ремонту распредустройств. В течение 2017 года в учебном комплексе «Ленэнерго» планируется провести еще несколько аналогичных мероприятий под эгидой Года инженера – акции ПАО «Россети», направленной на популяризацию и повышение престижа инженерных профессий.