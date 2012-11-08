Ведущие игроки инновационной сферы консолидируют усилия по развитию коммуникаций на площадке клуба "Сумма технологий"

Павел Гудков

15 января в РЭУ им. Плеханова в рамках мероприятий Национальной премии «Серебряный Лучник» состоялся круглый стол Экспертного клуба «Сумма технологий» - «Коммуникационная поддержка российских инноваций». Мероприятие прошло при поддержке УК «РОСНАНО».



Модератор круглого стола, Алексей Фирсов, управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью УК «РОСНАНО», обратился к инновационному сообществу с инициативой преодолеть технологический пессимизм и консолидировать усилия игроков инновационной сферы для совместного развития новой коммуникационной площадки – клуба «Сумма технологий».



В рамках круглого стола обсуждались особенности коммуникаций, тренды и методы продвижения высокотехнологичного бизнеса, а также роль государства, институтов развития, бизнеса, общественных организаций и СМИ в продвижении инноваций.



В обсуждении участвовали директора по коммуникациям и связям с общественностью институтов развития (ФИОП, ОАО «РВК», Фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, ФРИИ, Фонда Развития Промышленности), представители бизнеса (ОАК, Вымпелком, СИБУР, Covestro, Микрон и др.), главные редактора СМИ (Business FM, Кот Шредингера, Rambler News Service и др.), эксперты и представители общественных организаций.



Участники дискуссии отметили необходимость повышения общественного спроса на инновации, расширения пула экспертов инновационной сферы, популяризации науки и взаимодействия научного и бизнес-сообщества, с особым фокусом на поддержку молодых ученых.



В ходе дискуссии участники предложили выходить за рамки традиционных инструментов PR на площадке клуба «Сумма технологий», развивать новые форматы и смыслы, персонализировать инновации, создавать банк данных по технологическим направлениям, формировать базу ключевых экспертов по инновационным отраслям.



Подводя итоги круглого стола, Алексей Фирсов выразил уверенность в том, что Экспертный Клуб «Сумма технологий» в перспективе станет основной дискуссионной площадкой по инновационному развитию и сформирует новую коммуникационную среду.



«Символично именно в рамках «Серебряного Лучника» предложить развивать коммуникационную площадку федерального уровня, объединяющую представителей бизнеса, экспертов, чиновников, медиа для формирования интегрированной картины инновационного развития России. Площадка позволит объединить под общим брендом «Сумма технологий» широкий круг участников и координировать диалог по определенным темам. Проект открыт для всех участников технологического процесса — бизнеса, институтов развития, регулирующих органов, научных и исследовательских центров», - отметил Алексей Фирсов.



Заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Павел Гудков в своей речи поблагодарил УК «РОСНАНО» за организацию дискуссии и отметил, что освещение СМИ результатов научной деятельности является важнейшим инструментом коммуникации с конечными потребителями инноваций и способом донести до широкой общественности значимость научных разработок. «Стоит рассмотреть возможность создания при Экспертном клубе «Сумма технологий» консолидированного сообщества журналистов, которые интересно пишут о научных проектах и способны грамотно подать информацию читателям. Со своей стороны, институты развития могли бы направлять этому сообществу интересные кейсы, истории успеха и проекты, которые в дальнейшем были бы опубликованы в российских печатных СМИ», – заключил Павел Гудков.