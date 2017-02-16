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Отраслевые новости: В мире

Екатерина Лошкарева назначена официальным делегатом от Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" в WorldSkills International

Екатерина Лошкарева назначена официальным делегатом от Союза Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) в WorldSkills International

20 февраля 2017, 16:40
Рубрика: В мире
Метки: WorldSkills Russia, WorldSkills International

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Советник генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Лошкарева назначена официальным делегатом от Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»в WorldSkills International. Ее кандидатура была утверждена на Общем собрании членов Союза 15 февраля.

Каждая страна в WorldSkills International (WSI) представлена официальным и техническим делегатами. В России техническим делегатом является директор по международной деятельности Алина Досканова, а его заместителем – технический директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Тымчиков.

Из числа технических и официальных делегатов формируется состав Генеральной ассамблеи WSI – высшего органа управления движения WorldSkills International, который путём голосования определяет страну, принимающую чемпионат мира WorldSkills Competition. Ежегодный съезд Генеральной Ассамблеи служит глобальной платформой для структурированных встреч и обсуждений технологий стратегического планирования.

Официальные делегаты входят в стратегический комитет WorldSkills International, в котором прорабатываются планы развития движения.

На позиции советника гендиректора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Лошкарева занималась продвижением на международный уровень проекта FutureSkills (аналитика кадровых изменений в будущем, на основе которой развиваются новые компетенции чемпионатов WorldSkills). Ранее Екатерина Лошкарева занимала должность руководителя департамента направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив.

Компания: WorldSkills
Эта новость часть сюжета WorldSkills
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