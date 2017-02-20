Группа "Т Плюс" увеличила годовой отпуск тепловой энергии в Нижегородской области более чем на 400 миллионов рублей в рамках концессии по управлению объектами теплоснабжения и ГВС города Кстово и Кстовского района

Концессия позволит реализовать программы модернизации теплосетевого имущества и повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей.



Плановый объем начислений по тепловой энергии и горячему водоснабжению в рамках концессии по управлению Группой «Т Плюс» объектами теплоснабжения и ГВС города Кстово и Кстовского района Нижегородской области в 2017 году составит 416 млн. рублей. Концессия даст возможность компании реализовать инвестпрограмму модернизации теплосетевого имущества и повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей.



С 1 января 2017 года в соответствии с концессионным соглашением компания «Т Плюс» осуществляет поставку тепловой энергии и ГВС потребителям Кстовского района, а также производит и самостоятельно поставляет горячую воду конечным потребителям г. Кстово (до 1 января 2017 года «Т Плюс» производила поставку тепловой энергии для производства горячей воды оптовому потребителю-перепродавцу ОАО «ТСКР»).



Концессионное соглашение по управлению объектами теплоснабжения и ГВС города Кстово и Кстовского района сроком 30 лет было подписано в декабре 2016 года для реализации инвестиционных мероприятий по реконструкции и модернизации теплосетевого имущества. В рамках концессионного соглашения сумма инвестиций компании в теплосетевые активы города и района в течение срока действия договора составит 3,3 млрд. рублей. Представленная «Т Плюс» инвестиционная программа предусматривает в первые пять лет действия концессии направить на реконструкцию теплосетевой инфраструктуры г. Кстово более 250 млн. рублей, Кстовского района – свыше 110 млн рублей. Инвестпрограмма включает мероприятия по замене трубопроводов отопления и ГВС с использованием труб из современных материалов, автоматизацию и реконструкцию центральных тепловых пунктов и котельных, строительство индивидуальных теплопунктов. На это целевым образом будут использоваться средства о концессии.



«Ввод в декабре 2014 года двух блоков парогазовых установок общей мощностью 352 МВт на Новогорьковской ТЭЦ – основном источнике теплоснабжения города Кстово сделал станцию передовым энергопредприятием Нижегородской области. Договор концессии дает нам возможность, приняв на себя ответственность за тепловой узел в целом, сконцентрировать усилия на его оптимизации. Наши действия направлены на внедрение передовых технологий, повышение эффективности и надежности теплоснабжения и качества предоставляемых потребителям услуг», – подчеркивает директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Александр Фролов.