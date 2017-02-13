1,2 тысячи "умных" счетчиков установят специалисты МРСК Юга в Астраханской области в 2017 году

CABEX
21 февраля 2017, 16:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО
В 2017 году для уменьшения потерь в сетях и повышения качества электроснабжения специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний в «Россети») установят свыше 1,2 тысячи приборов автоматизированной системы учета электрической энергии (АСУЭ) на территории Астраханской области.
Приборы АСУЭ будут установлены в Наримановском, Володарском, Знаменском и Ракетном районах области, причем замена старых счетчиков на современные для потребителей бесплатна.
«Умные» счетчики позволяют потребителю планировать свои расходы и экономить, так как возможности приборов учета позволяют оплачивать электроэнергию по зонам суток (использовать многотарифные системы оплаты), а также освобождают от необходимости предоставлять показания в ресурсоснабжающую организацию и от визита контролеров.
Особенностью «умных» приборов учета электроэнергии является наличие двух составных частей: измерительного блока и устройства отображения. Измерительный блок устанавливается на опоре линии электропередачи, а устройство отображения передается потребителю и показывает информацию о потребленной электроэнергии в режиме реального времени.
Внедрение приборов учета нового поколения позволяет снизить потери в сетях и защитить электрическую сеть от несанкционированной перегрузки. Всего на территории Астраханской области функционируют 13 тысяч точек учета, оснащенных АСУЭ, в том числе более 11,5 тысяч точек расчетного учета и 1,5 тысяч технического учета.