Энергетики Южно-Якутского филиала отработали навыки монтажа СИП

CABEX
21 февраля 2017, 17:22
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Мастера и электромонтеры филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» приняли участие в практическом семинаре, организованном сотрудниками департамента эксплуатации и ремонта исполнительного аппарата. Занятия прошли на базе УТП «Мухинка».
Для лучшего усвоения знаний семинар был разделен на несколько частей. В начале участники семинара и организаторы обсудили особенности монтажа СИП на ВЛ-0,4кВ, качество и особенности материалов, используемых в процессе работ. Далее на наглядных примерах были рассмотрены часто встречающиеся ошибки в процессе монтажа СИП и пути их устранения. Особое внимание было уделено вопросу «Обратной связи» филиалов компании с соответствующими департаментами исполнительного аппарата.
На практической части семинара организаторы раздали схемы электрических сетей ЮЯЭС, с выделенными участками для ремонта. Энергетики поэтапно расписали перечень необходимых работ и коллективно обсудили правильность решений, высказывая свое личное мнение по ходу выполнения ремонтных работ.
В завершении практического семинара энергетики посетили учебно-тренировочный полигон ДРСК, расположенный на территории Мухинки. Здесь проводится обучение электромонтеров по обслуживанию распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, бригад по технологическому присоединению и оперативно-ремонтного персонала. Энергетики Южно-Якутского филиала с интересом отвечали на практические вопросы организаторов и в итоге отметили, что для повышения оперативности работ, снижения времени устранения аварий на объектах АО «ДРСК» персоналу компании необходимо регулярно тренироваться в условиях, приближенным к реальным.
- В ходе обучения специалистам филиала предоставлена возможность обмена опытом, совершенствования профессиональных знаний, - говорит начальник департамента эксплуатации и ремонта АО «ДРСК» Максим ГОЛОТА. - Специалисты филиала напрямую задавали вопросы коллегам из исполнительного аппарата, которые о работе на «земле» знают из собственной практики, высказывали замечания по качеству материалов и способам их использования в монтаже, что в будущем на местах, несомненно, позволит им улучшить организацию работы в целом.