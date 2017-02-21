Китай будет по-настоящему сокращать мощности по выплавке стали

Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) и четыре отраслевых Министерства подготовили совместный документ, в котором изложили новые подходы к вопросу о закрытии избыточных мощностей в национальной металлургической промышленности.



Из этого документа следует, что власти страны в этом году намерены ускорить процесс вывода из строя действующих предприятий. В прошлом году правительство КНР заявило о ликвидации мощностей по выплавке более 80 млн. т стали в год, но большая их часть, судя по результатам недавнего исследования, пришлась на заводы, которые в действительности прекратили выпуск еще до начала 2016 г.



Авторы нового документа признают, что ликвидация избытка предложения стальной продукции в Китае остается большой проблемой, в частности, из-за повышения цен на прокат и уровня рентабельности металлургических компаний в последние месяцы, что стимулирует рост производства. Однако этот вопрос необходимо решать. Тем более, что объем складских запасов в 29 крупных городах, по данным Lange Steel Information Center, с 20 января по 10 февраля текущего года увеличился на 35% и достиг 12,39 млн. т - рекордного значения, как минимум, за последние два года. При этом запасы сортового проката вообще возросли более чем на 50% за три недели.



Власти КНР будут внедрять в этом году новые стимулы, направленные на сокращение выпуска низкокачественной стальной продукции. Металлургическим компаниям предлагается заключать больше долгосрочных контрактов с поставщиками сырья и конечными потребителями проката, чтобы иметь более предсказуемые объемы сбыта и снизить долю продаж на нестабильном спотовом рынке. Также правительство обещает усерднее решать проблему безнадежно убыточных компаний-«зомби», внедрив новые механизмы покрытия их долгов и трудоустройства увольняемых рабочих.



Тем временем в ряде провинций страны уже утвердили планы по закрытию излишних металлургических компаний в этом году. Однако в некоторых регионах, в частности, в провинции Хэбэй, где выплавляется более 20% стали в Китае, местные власти заявляют, что им нужно больше времени, чтобы учесть все аспекты.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»