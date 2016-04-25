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Новости компаний

Компетенции испытательного цетра АО "ЮМЭК" подтверждены

Компетенции испытательного цетра АО ЮМЭК подтверждены

21 февраля 2017, 16:36
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРЭНЕРГО, ЮМЭК

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Испытательный центр отечественного предприятия по производству подвесных и штыревых стеклянных изоляторов «ЮМЭК» (г. Южноуральск Челябинской обл.) является одним из трех аккредитованных испытательных центров ПО «ФОРЭНЕРГО». Центр регулярно оснащается новейшим оборудованием, расширяет перечень проводимых испытаний.

 7-8 февраля группой независимых экспертов совместно с представителем Росаккредитации по уральскому федеральному округу была проведена выездная оценка испытательной лаборатории АО «ЮМЭК» на соответствие критериям аккредитации, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ №326 от 30 мая 2014года.

В результате комплексной проверки экспертами сделан однозначный вывод о соответствии  испытательного центра «ЮМЭК» в утвержденной области аккредитации  требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и соответствующих пунктов критериев аккредитации.

Одновременно с очередным подтверждением компетентности проведено  расширение области аккредитации испытательного центра. За последнее время центр расширил действующую область аккредитации, освоив испытания на ударную нагрузку, комбинированные испытания электрической и механической нагрузкой на соответствие требованиям стандартов ANSI и стандартов ПАО «Россети».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО ПО "Форэнерго"
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