Компетенции испытательного цетра АО "ЮМЭК" подтверждены

CABEX
21 февраля 2017, 16:36
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРЭНЕРГО, ЮМЭК
Испытательный центр отечественного предприятия по производству подвесных и штыревых стеклянных изоляторов «ЮМЭК» (г. Южноуральск Челябинской обл.) является одним из трех аккредитованных испытательных центров ПО «ФОРЭНЕРГО». Центр регулярно оснащается новейшим оборудованием, расширяет перечень проводимых испытаний.
7-8 февраля группой независимых экспертов совместно с представителем Росаккредитации по уральскому федеральному округу была проведена выездная оценка испытательной лаборатории АО «ЮМЭК» на соответствие критериям аккредитации, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ №326 от 30 мая 2014года.
В результате комплексной проверки экспертами сделан однозначный вывод о соответствии испытательного центра «ЮМЭК» в утвержденной области аккредитации требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и соответствующих пунктов критериев аккредитации.
Одновременно с очередным подтверждением компетентности проведено расширение области аккредитации испытательного центра. За последнее время центр расширил действующую область аккредитации, освоив испытания на ударную нагрузку, комбинированные испытания электрической и механической нагрузкой на соответствие требованиям стандартов ANSI и стандартов ПАО «Россети».