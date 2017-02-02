"МОЭК" и "Мосэнерго" на ТЭЦ-9 отработали взаимодействие при ликвидации нарушений теплоснабжения

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
21 февраля 2017, 15:47
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК, МОСЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» и ПАО «Мосэнерго» провели совместную противоаварийную тренировку, в ходе которой были успешно отработаны действия диспетчерского и оперативного персонала компаний при ликвидации нарушений теплоснабжения в условиях низкой температуры наружного воздуха. Тренировка прошла на территории ТЭЦ-9 ПАО «Мосэнерго», в ней были задействованы более 60 сотрудников «МОЭК» и «Мосэнерго», а также 13 единиц спецтехники.
По легенде учений, на подающем трубопроводе диаметром 500 мм на территории ТЭЦ-9 было обнаружено повреждение. На месте условного повреждения был развернут аварийный штаб, произведено условное закрытие задвижек. Абоненты были оперативно переведены на теплоснабжение от неповрежденных выводов ТЭЦ-9.
Ремонтные бригады «МОЭК» после оформления наряда-допуска на производство работ на территории ТЭЦ-9 огородили место «происшествия», произвели условное вскрытие трубопровода и откачку воды, после чего устранили повреждение. Затем персонал ТЭЦ-9 «Мосэнерго» и Филиала № 20 «МОЭК» по команде диспетчера включил отремонтированный трубопровод в работу и восстановил схему теплоснабжения.