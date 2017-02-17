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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК готова обеспечить надежную работу сетевых объектов столичного региона в праздничные дни

МОЭСК готова обеспечить надежную работу сетевых объектов столичного региона в праздничные дни

21 февраля 2017, 15:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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В период празднования 23 февраля и 8 марта ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») усилит  контроль за работой электросетевых объектов в Москве и области.

На стадии подготовки к работе в праздничные дни в компании было уделено повышенное внимание выполнению энергетиками плановых и неплановых работ,  установлен особый контроль за всеми электросетевыми объектами компании. Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов, пожарной безопасности, усилен пропускной режим.

В оперативной готовности находятся более 443 бригад (2291 чел.) и 2726 единиц спецтехники. В случае необходимости персонал отреагирует на любые изменения оперативной обстановки в Москве и области в регламентные сроки.

Аварийные бригады компании оснащены всем необходимым инвентарем, средствами защиты и спецтехникой, включая передвижные электростанции различной мощности (ПЭС). При серьезном технологическом нарушении  при помощи ПЭС энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

Для надежного электроснабжения потребителей во всех филиалах компании в период праздников будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Уже разработана четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений.

Установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами (подразделениями) ФСБ, МВД и МЧС России, территориальными органами исполнительной власти, территориальными сетевыми организациями.

Рапорты об обстановке на объектах компании будут ежедневно передаваться ответственному руководителю в ПАО «МОЭСК» и дежурным руководителям ПАО «Россети».

Работает телефон «Светлой линии» 8-800-700-40-70 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Компания: ПАО "МОЭСК"

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