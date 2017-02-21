МРСК Центра в 2016 году присоединило к своим сетям больше 20 многоквартирных домов в Смоленской области

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
21 февраля 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
В 2016 году сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» обеспечили технологическое присоединение к электрическим сетям двух десятков многоквартирных жилых домов в г. Смоленске, г. Вязьме и населенных пунктах Смоленского района. Большинство объектов подключены по первой категории надежности.
В течение года энергетики провели работы по технологическому присоединению десятиэтажных домов в д. Новосельцы, д. Алтуховка, в жилом микрорайоне «Новый Смоленск» (пгт Миловидово), в селе Печерск и поселке Одинцово, а также завершили присоединение к сетям двух многоэтажек в селе Пригорское. Все населенные пункты расположены вблизи областного центра. Общая мощность техприсоединения в Смоленском районе составила более 3 МВт.
В областном центре в 2016 году Смоленскэнерго обеспечило электроэнергией новостройки на Краснинском шоссе, в микрорайоне Королевка, на ул. Нахимова, Куриленко, Попова, на 1-й Краснофлотском переулке, Оршанском тупике. В г. Вязьме завершены работы по технологическому присоединению многоэтажного дома на ул. Ползунова и жилого квартала на ул. Красноармейское шоссе.
Суммарная мощность присоединения объектов жилья в 2016 году составила 5,6 МВт.
Так же к электрическим сетям были подключены стройплощадки для двух 5-тиэтажных жилых домов в г. Гагарин и для жилого дома с офисным помещениями и подземной автостоянкой на ул. 3 линия Красноармейской Слободы в Смоленске.
Обеспечивая своевременное технологическое присоединение к сетям жилых домов и объектов малого и среднего бизнеса, филиал способствует созданию реализации эффективной жилищной политики в регионе.