На линии электропередачи "Белоярская АЭС – Мраморная" установлены новые опоры

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
21 февраля 2017, 15:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила реконструкцию линии электропередачи 220 кВ «Белоярская АЭС – Мраморная», выдающей мощность атомной электростанции.
На линии установили четыре новые опоры, заменили дефектные стойки железобетонных опор. Также расширили просеки и убрали деревья, угрожающие падением на провода ЛЭП.
Линия электропередачи 220 кВ «Белоярская АЭС – Мраморная» работает с 1984 года. Энергообъект обеспечивает выдачу электроэнергии от Белоярской АЭС и Аргаяшской ТЭЦ в Челябинскую энергосистему, обеспечивает связь между Свердловской и Челябинской энергосистемами.