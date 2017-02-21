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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

На линии электропередачи "Белоярская АЭС – Мраморная" установлены новые опоры

На линии электропередачи Белоярская АЭС – Мраморная установлены новые опоры

21 февраля 2017, 15:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила реконструкцию линии электропередачи 220 кВ «Белоярская АЭС – Мраморная», выдающей мощность атомной электростанции.

На линии установили четыре новые опоры, заменили дефектные стойки железобетонных опор. Также расширили просеки и убрали деревья, угрожающие падением на провода ЛЭП.

Линия электропередачи 220 кВ «Белоярская АЭС – Мраморная» работает с 1984 года. Энергообъект обеспечивает выдачу электроэнергии от Белоярской АЭС и Аргаяшской ТЭЦ в Челябинскую энергосистему, обеспечивает связь между Свердловской и Челябинской энергосистемами.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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