Нижневартовский филиал "Тюменьэнерго" приступил к реконструкции ВЛ 110 кВ "Меридиан – Узловая"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
21 февраля 2017, 17:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, ЛЭП
Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети приступил к реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению ВЛ 110 кВ «Меридиан – Узловая», введенной в эксплуатацию в 1980 году.
Линия входит в число проблемных ВЛ, на которые приходятся межфазные замыкания, вызывающие отключения в период повышенных ветровых нагрузок. Реализация инвестпроекта обусловлена значимостью ВЛ 110 кВ «Меридиан – Узловая» для электроснабжения потребителей, длительным сроком ее эксплуатации, а также необходимостью снижения вероятности отказов и аварийных отключений оборудования.
В рамках проекта планируется заменить дефектные фундаменты с проведением противопучинистых мероприятий, установить дополнительные опоры для уменьшения межпролётных растояний и стрел провеса и исключения схлестывания проводов при ветровых нагрузках. Кроме того линия будет оснащена высокочастотными гасителями вибрации нового типа с протекторами для защиты проводов, а также здесь будут заменены изоляционные подвески и установлены баластные пригрузы.
С начала 2017 года в рамках реконструкции объекта были выполнены подготовительные мероприятия: устройство технологического проезда и проминка трассы. Уже смонтированы и установлены 17 опор для строительства обводной линии электропередачи, предусмотренной проектом. Одновременно идет поставка материалов: железобетонных свай и опор ЛЭП 110 кВ. Как сообщил начальник службы эксплуатации и ремонта ВЛ филиала «Нижневартовские электрические сети» Алексей Цемеров, все мероприятия по техническому перевооружению ВЛ 110 кВ «Меридиан – Узловая» проходят по плану, отставаний от графика нет.
«Все инвестиционные проекты разрабатываются в контексте единой технической политики группы компаний «Россети». Техническое перевооружение, несмотря на неизбежное «старение» объектов, позволяет повышать надежность их работы, а значит, и электроснабжения потребителей», – подчеркнул заместитель директора – главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети Евгений Громовой.