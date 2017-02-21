 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

ПАО "ТГК-1" заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья

ПАО ТГК-1 заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья

21 февраля 2017, 16:46
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1

Обсудить на форуме

218 просмотров

Филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» заключил соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями Мурманской области. Подготовку кадров для энергетики будут проводить Мурманский арктический государственный университет (филиал в г. Апатиты), Мурманский государственный технический университет, Мурманский строительный колледж им. Момота и Кандалакшский индустриальный колледж.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут обучение специалистов для тепло- и гидроэлектростанций, прохождение производственной практики на энергетических объектах, научно-исследовательская деятельность.

— Взаимодействие работодателей и учебных заведений позволяет повысить качество знаний и умений выпускников, дает возможность учащимся соответствовать требованиям предприятий к квалификации и специализации для успешного трудоустройства, обеспечивает потребности промышленности в грамотных работниках и инженерах, крайне востребованных сегодня, — отметила административный директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Светлана Сизоненко.

Для студентов и молодых специалистов, приходящих в компанию, разработана система адаптации и наставничества, позволяющая передавать знания и опыт по эксплуатации конкретного оборудования, формировать среду для развития компетенций, постоянно повышать профессиональный уровень.

В рамках соглашений о сотрудничестве также будет внедряться Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, разработанный Агентством стратегических инициатив России для трансформации системы профессионального образования на основе международных стандартов.

Компания: ПАО "ТГК–1"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!