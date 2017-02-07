Павел Завальный: Распределенная энергетика сегодня развивается во многом стихийно

Об этом председатель Комитета Государственной Думы по энергетике заявил, открывая круглый стол, посвященный ситуации и перспективам развития этого направления в энергетике.



«В европейской энергетике в последние 20 лет фактически полностью сменилась парадигма развития энергетики – от централизованной в пользу распределенной. Развитие новых технологий, в том числе, возобновляемых источников энергии, газификации, позволяют малой генерации быть не менее, а зачастую, и более надежным, гибким и экономически эффективным источником энергоснабжения для населения, предприятий и целых территорий.



В нашей стране, с ее исторически сложившейся централизованной системой энергообеспечения, распределенная энергетика во многом развивается стихийно. Прежде всего, промышленные потребители таким образом реагируют на постоянное удорожание и не устраивающие их качество и надежность централизованных поставок электроэнергии и тепла, улучшают экономику своих производств и безопасность энергообеспечения. Однако это негативно сказывается на так называемой «большой энергетике», не учитывающей подобные сценарии в своих текущих и перспективных программах.



Процесс нельзя пускать на самотек. Необходимо учесть мировой опыт, признать значимость распределенной энергетики как одного из направлений обеспечения энергобезопасности страны, вписать ее в общую стратегию развития энергетики России», - отметил Завальный.



В связи с этим остро встает вопрос законодательного обеспечения. По мнению Комитета по энергетике, существующее состояние дел в области нормативно-правовой базы малой распределенной энергетики далеко от благополучного. Существующих нормативных актов, определяющих ее статус, недостаточно для инновационного развития энергетики России, поскольку они не дают единого видения ее места в общей системе. Комитет по энергетике намерен по результатам круглого стола рекомендовать Правительству России рассмотреть возможность рассмотрения отдельного федерального закона о малой распределенной энергетике, либо провести комплексную корректировку существующего законодательства. Это позволит скоординировать развитие «малой» и «большой» энергетики страны с целью повышения безопасности, гибкости энергообеспечения и его экономической эффективности.



«Кроме того, системное развитие распределенной энергетики будет способствовать и развитию подлинных рыночных отношений и конкуренции на розничном рынке электроэнергии, а это, на мой взгляд, просто необходимо нашей электроэнергетике», - подчеркнул Завальный.