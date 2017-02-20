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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" продолжают совместную с китайскими партнерами работу над проектом создания Большого Азиатского энергетического кольца

Россети продолжают совместную с китайскими партнерами работу над проектом создания Большого Азиатского энергетического кольца

21 февраля 2017, 17:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин в ходе рабочей поездки в Пекин продолжил консультации с зарубежными партнерами по вопросу проекта создания Большого Азиатского энергетического кольца.

В частности, накануне состоялся очередной раунд переговоров с руководством Государственной электросетевой корпорации Китая (ГЭК Китая).

Олег Бударгин и Председатель Совета директоров ГЭК Китая Шу Иньбяо договорились продолжить совместную работу над технико-экономическим обоснованием проекта.

Стороны выразили уверенность, что от трансграничной интеграции выиграют все страны. По мнению участников встречи, это инвестиции в будущее, которые позволят улучшить энергетический баланс сразу нескольких государств, снизить издержки сетевых компаний на резерв мощности и внести серьезный общий вклад в улучшение экологии Азии за счет увеличения доли «чистой» электроэнергии, произведенной на гидроэлектростанциях Сибири.

Компании также обсудили перспективы локализации производства китайского оборудования на территории России, с целью его последующего использования в проектах модернизации распределительных сетей РФ в рамках СП.

Стороны договорились продолжить консультации и обмен мнениями по всем аспектам сотрудничества. ГЭК Китая пригласила коллег из «Россетей» принять участие в международной конференции по вопросам развития возобновляемой электрической энергии, которая пройдет в июне 2017 года во Франции.

В рамках встречи в штаб-квартире китайской корпорации Олег Бударгин также осмотрел выставочную экспозицию, посвященную глобальной энергетической интеграции.

Компания: ПАО "Россети"
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