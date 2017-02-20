Системный оператор подвел итоги работ по стандартизации в 2016 году и представил задачи до 2020 года

16 февраля на базе АО «СО ЕЭС» состоялось годовое заседание технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта. Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко представил итоги работы возглавляемого им подкомитета ПК-1 «Электроэнергетические системы» в 2016 году, предложения по составу работ по стандартизации в 2017 году и среднесрочной программе на 2018 – 2020 годы.

В 2016 году от подкомитета ПК-1 «Электроэнергетические системы» было представлено на утверждение в Росстандарт шесть национальных стандартов, разработанных АО «СО ЕЭС»:

ГОСТ Р 56865-2016 «Релейная защита и автоматика. Технический учет и анализ функционирования. Общие требования»;

ГОСТ Р 56969-2016 «Обеспечение согласованной работы централизованных систем автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности и автоматики управления активной мощностью гидравлических электростанций. Нормы и требования»;

ГОСТ Р 57114-2016 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения»;

Изменение №1 ГОСТ Р 55438-2013 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования»;

ГОСТ Р 57285-2016 «Порядок подготовки заключений о возможности вывода из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций, относящегося к объектам диспетчеризации. Нормы и требования»;

ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений».

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ принят межгосударственный стандарт ГОСТ 34045-2017 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования», разработанный АО «СО ЕЭС» на базе соответствующего национального стандарта ГОСТ Р 55105-2012 и внесенный от межгосударственного технического комитета МТК 541 «Электроэнергетика» по итогам положительного рассмотрения в ТК 016.

На основе проделанной Системным оператором работы в 2016 году в ПК-1 «Электроэнергетические системы» готовятся к рассмотрению в ТК 016 два проекта национальных стандартов, публичное обсуждение которых завершено – по нормам и требованиям к определению резервов активной мощности при краткосрочном планировании и автоматическому ограничению снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности.

Завершается публичное обсуждение новых национальных стандартов: по проектированию развития энергосистем и устойчивости энергосистем. По словам Сергея Павлушко, эти документы имеют ключевое значение и должны найти свое отражение в нормативно-правовых документах общеобязательного характера, принимаемых Минэнерго России, так как затрагивают деятельность всех субъектов электроэнергетики и регулируют одни из самых существенных аспектов функционирования Единой энергосистемы.

Кроме того, в ПК-1 готовятся к представлению на публичное обсуждение стандарты по системам возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов, правилам предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем, а также структуре национальных стандартов в электроэнергетике.

Планом работ ПК-1 «Электроэнергетические системы» на 2017 год предусмотрена подготовка нового национального стандарта «Электроэнергетика. Электроэнергетические системы. Определение общесистемных технических параметров генерирующего оборудования. Испытания. Общие требования», который будет содержать требования к генераторам при осуществлении ввода в работу нового оборудования или изменении параметров его работы, а также указания, касающиеся системных испытаний оборудования (измерения скорости набора нагрузки, располагаемой и установленной мощности и т.д.). Кроме того, в 2017 году планируется провести обновление пяти действующих стандартов с участием смежных технических комитетов по стандартизации, в том числе стандарты по терминологии, нормам качества электроэнергии и условиям работы газотурбинных установок.

На период 2018 – 2020 годов запланирована разработка и обновление ряда национальных и межгосударственных стандартов. В числе приоритетных – нормы и требования к автономным регистраторам аварийных событий, требования к подготовке и проведению противоаварийных тренировок с диспетчерским персоналом, общие требования к балансовой надежности энергосистем, нормы и требования к системам синхронизированных векторных измерений параметров электроэнергетического режима. Также предусмотрена актуализация стандарта ГОСТ Р 55608-2013 по общим требованиям к переключениям в электроустановках. Кроме того, до 2020 года запланировано подготовить перевод на русский язык четырех международных стандартов Международной электротехнической комиссии в области релейной защиты и автоматики.

Предложения по составу работ ПК-1 будут включены в Программу национальной стандартизации, которая ежегодно утверждается Росстандартом на основании предложений технических комитетов по стандартизации.