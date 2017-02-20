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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году судебные приставы взыскали с должников в пользу "Пермэнерго" почти 100 миллионов рублей

В 2016 году судебные приставы взыскали с должников в пользу Пермэнерго почти 100 миллионов рублей

21 февраля 2017, 17:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, СУД

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В рамках совместной работы пермского филиала ОАО «МРСК Урала» и Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю с должников «Пермэнерго» по исполнительным листам взыскано 96,7 млн. рублей.

Судебное разбирательство как средство воздействия на должника – эффективный инструмент, используемый энергетиками в рамках работы со злостными неплательщиками – юридическими и физическими лицами.

После вступления в законную силу судебного решения исполнительные листы направляются в подразделения службы судебных приставов.

Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю реализуют целый комплекс мероприятий, направленных на взыскание задолженности с потребителей электрической энергии.

Среди осуществляемых мер - организация совместных рейдов в рамках исполнительных производств, розыск и арест службой судебных приставов имущества неплательщиков, временное ограничение на выезд должников за пределы Российской Федерации и т.д.

Так, в течение 2016 года специалисты «Пермэнерго» совместно со службой судебных приставов провели 74 рейда по месту нахождения 479 должников.

В конце 2016 года филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю подписали соглашение о взаимодействии.

В первой половине 2017 года планируется внедрить систему межведомственного электронного документооборота, которая позволит значительно сократить сроки обмена информацией, а значит, ускорить взаимодействие при исполнении судебных актов.

Своевременное применение к должникам всего предусмотренного законодательством спектра санкций позволяет предупредить рост долгов, способствует повышению платежной дисциплины среди потребителей услуг по передаче электроэнергии.

В настоящее время в территориальных отделах УФССП по Пермскому краю находятся исполнительные листы о взыскании с должников в пользу «Пермэнерго» на сумму свыше 118 миллионов рублей.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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