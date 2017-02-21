В Саратове прошло совещание метрологических служб электросетевых компаний

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21 февраля 2017, 16:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
По инициативе ПАО «МРСК Волги» в Саратове состоялось ставшее традиционным совещание «Метрологическое обеспечение производства, организация системы контроля качества электрической энергии и аккредитации профильных служб предприятия в Федеральной службе по аккредитации».
В совещании приняли участие:
- метрологические службы ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети», филиалов ПАО «МРСК Волги», ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС», ГУП РК «Крымэнерго»,
- представители Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН, ООО НТЦ «Энергоконсалтинг»,
- разработчики и производители измерительной аппаратуры и средств измерений: ООО «НПП «Марс-Энерго», ООО «НПП «Энерготехника», ООО «НПП «Прорыв», ОАО «Электроприбор», ЗАО «Алгоритм», ООО «Радио и Микроэлектроника», ООО «Тайпит -ИП».
Тимофей Коренюк, главный эксперт Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети», заместитель председателя комиссии по метрологическому обеспечению и контролю качества электрической энергии ПАО «Россети» (Комиссия), выполняющей функцию Центральной метрологической службы, высоко оценил вклад ПАО «МРСК Волги» в развитие метрологической службы Группы компаний Россети.
Метрологическая служба ПАО «МРСК Волги» за прошедший период продолжила совершенствовать систему метрологического обеспечения и систему контроля качества электроэнергии. Метрологические подразделения проходили подтверждение технической компетенции в системе калибровки в соответствии с графиком. В конце 2016 года, после ввода Системы калибровки Россетей (СКР), служба ПАО «МРСК Волги» успешно прошла подтверждение технической компетенции в СКР.
Главный метролог ПАО «МРСК Волги» Сергей Каргин осветил актуальные проблемы развития прикладной метрологии, вопросы обеспечения качества электрической энергии. В рамках работы совещания были проведены очные заседания Комиссии по метрологическому обеспечению и контролю качества электрической энергии Группы компаний Россети.
Среди первоочередных задач, стоящих перед метрологическими службами в 2017 году - подтверждение компетентности в области обеспечения единства измерений на право поверки средств измерений; подтверждение компетентности лабораторий филиалов по контролю качества электрической энергии; подготовка к нарастающему объёму поверки электросчётчиков; подготовка к государственному метрологическому надзору; завершение формирования системы обеспечения качества электрической энергии в распределительных сетях.
Выработанные в ходе совещания решения позволят усовершенствовать систему метрологического обеспечения ПАО «Россети» и оптимизировать расходы по данному направлению.