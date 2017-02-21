В январе 2017 года АО "Карачаево-Черкесскэнерго" повысило уровень реализации электроэнергии и сбор платежей

Начало года для АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») отмечено положительной динамикой в части платежной дисциплины и уровнем реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Однако остались и проблемные вопросы, требующие немедленного решения. Об этом шла речь на заседании балансовой комиссии, где были подведены итоги работы предприятия в январе 2017 года.



В заседании под председательством управляющего директора АО «Карачаево-Черкесскэнерго» Ханафи Чотчаева приняли участие его советник, заместители, ведущий специалист отдела анализа и контроля продаж Департамента по работе с потребителями ПАО «МРСК Северного Кавказа» Кристина Багандова, а также начальники и заместители начальников районных и городских энергосбытовых отделений.



Открывая совещание, Ханафи Чотчаев отметил, что в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечается положительная динамика в сборе платежей почти по всем категориям потребителей. Если по итогам января прошлого года объем реализации в целом по АО «Карачаево-Черкесскэнерго» составлял почти 66%, то по итогам минувшего месяца уровень оплаты абонентов за отпущенный им энергоресурс повысился на 20,5 процентных пункта и составил более 86%.



В сравнении с январем 2016 года отмечено увеличение уровня реализации электроэнергии промышленным предприятиям на 77,2 процентных пункта, непромышленным предприятиям – на 17,8 процентных пункта.



Реализация энергоресурса оптовым предприятиям-перепродавцам электроэнергии увеличилась на 112%.



На 62% больше, чем в январе прошлого года, реализовано электроэнергии сельскохозяйственным предприятиям. Также положительная динамика платежей бюджетных организаций.



Реализация электроэнергии ведомствам, финансируемым из федерального бюджета, в январе 2017 года на 4,5 процентных пункта превысила показатели января 2016 года, а организациям, зависимым от местного бюджета, соответственно, увеличилась на 3,9 процентных пункта.



Уровень платежей населения также в минувшем месяце возрос на 8,9 процентных пункта и составил почти 79%.