 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В январе 2017 года АО "Карачаево-Черкесскэнерго" повысило уровень реализации электроэнергии и сбор платежей

В январе 2017 года АО Карачаево-Черкесскэнерго повысило уровень реализации электроэнергии и сбор платежей

21 февраля 2017, 15:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО

Обсудить на форуме

228 просмотров

Начало года для АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») отмечено положительной динамикой в части платежной дисциплины и уровнем реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Однако остались и проблемные вопросы, требующие немедленного решения. Об этом шла речь на заседании балансовой комиссии, где были подведены итоги работы предприятия в январе 2017 года.

В заседании под председательством управляющего директора АО «Карачаево-Черкесскэнерго» Ханафи Чотчаева приняли участие его советник, заместители, ведущий специалист отдела анализа и контроля продаж Департамента по работе с потребителями ПАО «МРСК Северного Кавказа» Кристина Багандова, а также начальники и заместители начальников районных и городских энергосбытовых отделений.

Открывая совещание, Ханафи Чотчаев отметил, что в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечается положительная динамика в сборе платежей почти по всем категориям потребителей. Если по итогам января прошлого года объем реализации в целом по АО «Карачаево-Черкесскэнерго» составлял почти 66%, то по итогам минувшего месяца уровень оплаты абонентов за отпущенный им энергоресурс повысился на 20,5 процентных пункта и составил более 86%.

В сравнении с январем 2016 года отмечено увеличение уровня реализации электроэнергии промышленным предприятиям на 77,2 процентных пункта, непромышленным предприятиям – на 17,8 процентных пункта.

Реализация энергоресурса оптовым предприятиям-перепродавцам электроэнергии увеличилась на 112%.

На 62% больше, чем в январе прошлого года, реализовано электроэнергии сельскохозяйственным предприятиям. Также положительная динамика платежей бюджетных организаций.

Реализация электроэнергии ведомствам, финансируемым из федерального бюджета, в январе 2017 года на 4,5 процентных пункта превысила показатели января 2016 года, а организациям, зависимым от местного бюджета, соответственно, увеличилась на 3,9 процентных пункта.

Уровень платежей населения также в минувшем месяце возрос на 8,9 процентных пункта и составил почти 79%.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!