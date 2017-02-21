Вячеслав Володин начал формирование Совета при Председателе Государственной Думы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
21 февраля 2017, 15:53
Рубрика: Россия
Метки: ЭКОНОМИКА
16 февраля 2017 г. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с сооснователем Mail.Ru Group, основателем Grishin Robotics Дмитрием Гришиным. В ходе встречи Вячеслав Володин предложил Дмитрию Гришину войти в Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.
Участники встречи обсудили вопрос создания условий для перспективного развития отрасли робототехники. О том, что выработку законопроектов, регулирующих взаимоотношения робота и человека, необходимо начать в России, Вячеслав Володин говорил в городе Иннополис, находясь с рабочей поездкой в Республике Татарстан.
Дмитрий Гришин отметил, что «Россия может стать первой страной в мире, где будет разработан закон о робототехнике. Сейчас эта отрасль находится в самом начале развития, и если мы не упустим момент, то можем стать привлекательной страной для инвестиций в этом секторе».
Вячеслав Володин отметил, что, «если потолок роста для традиционных отраслей экономики можно просчитать, то в случае с такими отраслями, как робототехника, это невозможно. В связи с этим создаваемый Совет должен стать экспертной площадкой в сфере законодательного регулирования динамично развивающихся отраслей. На одном из первых заседаний Совета мы предложим обсудить идею концепции законопроекта о робототехнике».
Во встрече также принял участие председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Источник: ГД ФС РФ