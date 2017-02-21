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Отраслевые новости: Россия

Вячеслав Володин начал формирование Совета при Председателе Государственной Думы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики

Вячеслав Володин начал формирование Совета при Председателе Государственной Думы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики

21 февраля 2017, 15:53
Рубрика: Россия
Метки: ЭКОНОМИКА

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16 февраля 2017 г. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с сооснователем Mail.Ru Group, основателем Grishin Robotics Дмитрием Гришиным. В ходе встречи Вячеслав Володин предложил Дмитрию Гришину войти в Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

Участники встречи обсудили вопрос создания условий для перспективного развития отрасли робототехники. О том, что выработку законопроектов, регулирующих взаимоотношения робота и человека, необходимо начать в России, Вячеслав Володин говорил в городе Иннополис, находясь с рабочей поездкой в Республике Татарстан.

Дмитрий Гришин отметил, что «Россия может стать первой страной в мире, где будет разработан закон о робототехнике. Сейчас эта отрасль находится в самом начале развития, и если мы не упустим момент, то можем стать привлекательной страной для инвестиций в этом секторе».

Вячеслав Володин отметил, что, «если потолок роста для традиционных отраслей экономики можно просчитать, то в случае с такими отраслями, как робототехника, это невозможно. В связи с этим создаваемый Совет должен стать экспертной площадкой в сфере законодательного регулирования динамично развивающихся отраслей. На одном из первых заседаний Совета мы предложим обсудить идею концепции законопроекта о робототехнике».

Во встрече также принял участие председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Источник:  ГД ФС РФ

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