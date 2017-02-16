Сотрудники дочерних компаний холдинга "ТИТАН-2" готовятся к холодно-горячей обкатке реакторной установки первого энергоблока строящейся ЛАЭС

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
21 февраля 2017, 17:40
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
Операция подразделяется на две фазы: «Гидравлические испытания и циркуляционная промывка первого контура» и «Горячая обкатка». Испытания проводятся без ядерного топлива в реакторе и не являются ядерно-опасными. Их задача – подготовить блок к физическому пуску, который запланирован на конец текущего года.
Для того, чтобы обеспечить безопасный ввод энергоблока в эксплуатацию, проводится сравнительный анализ проектных и достигнутых показателей работы оборудования и систем энергоблока, проверяется качество работ на всех предыдущих этапах (проектирование, изготовление, монтаж оборудования).
«Гидравлические испытания и циркуляционная промывка первого контура»
На этом этапе оборудование испытывается без применения температурного воздействия. Всего проверке подвергаются 89 систем реакторной установки.
Специалисты проверяют соответствие элементов первого контура требованиям прочности и плотности в соответствии с проектной документацией. Выполняется послемонтажная промывка первого контура химически обессоленной водой работающими главными циркуляционными насосами при установленных в корпус реактора внутрикорпусных устройствах и имитационной активной зоне. Проверяется соответствие проектным значениям различных характеристик реакторной установки и оборудования первого контура.
Также производится наладка водно-химического режима реакторной установки и завершаются предварительные испытания автоматической системы управления технологическими процессами.
«Горячая обкатка»
На этом этапе проводится проверка работоспособности оборудования реакторной установки: вспомогательных технологических систем нормальной эксплуатации и систем безопасности. При этом происходит заполнение водой и разогрев первого контура. Осуществляется продувка главных паропроводов собственным паром и наладка водно-химического режима первого и второго контуров.
Итогом «горячей обкатки» должна стать подтвержденная работоспособность автоматических систем управления, обеспечивающих контроль и управление системами нормальной эксплуатации реакторного отделения, системами безопасности, вентиляционными системами и системами турбинного отделения.