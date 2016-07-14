АО "Оптиковолоконные Системы" посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александра Морозова

CABEX
22 февраля 2017, 14:46
Рубрика: Новости компаний
Метки: ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, ФОТОНИКА
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов посетил АО "Оптиковолоконные Системы" и провел рабочее совещание по вопросам развития производства материалов для фотоники в части лазерной техники на базе АУ "Технопарк-Мордовия".
"Сегодня в России уделяется особое внимание производству телекоммуникационных, специальных оптических волокон и высокочистых кварцевых материалов для них, - отметил Александр Морозов. – Выпуск качественного российского оптоволокна является важной задачей с точки зрения технологичной модернизации промышленности, а также технологической безопасности нашей страны в условиях развивающихся очень высокими скоростями технологий".
В ходе знакомства с производством российского оптического волокна Александр Морозов отметил важность запуска АО "Оптиковолоконные Системы" для российской кабельной промышленности, заявил о необходимости использования опыта по созданию этого уникального производства при реализации инновационных проектов в России. Генеральный директор АО "Оптиковолоконные Системы" Андрей Николаев рассказал об успешном завершении программ тестирования волокна с ведущими телекоммуникационными операторами России, институтами, испытательными центрами кабельных предприятий. Волокно сертифицировано на соответствие требованиям международных и российских стандартов. На сегодняшний день российское оптическое волокно пользуется большим спросом на азиатских и европейских рынках.
В ходе визита обсуждались вопросы развития АО "Оптиковолоконные Системы" - необходимость строительства второго пускового комплекса – производства преформ в Саранске и стимулирования преимущественного потребления отечественного оптического волокна, в т.ч. при госзакупках.
На прошедшем в АУ "Технопарк-Мордовия" совещании отмечалось, что в республике ведётся большая работа по созданию технологической инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных кадров, стимулированию создания новых продуктов и инноваций.
"В Мордовии активно развивается целый комплекс отраслей, таких, как волоконная оптика и оптоэлектроника, силовая электроника, светотехническая отрасль. В области фотоники реализуется ряд проектов, имеющих особое значение не только для нашего региона, но и для страны в целом", - заявил Владимир Волков.
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