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АО "Оптиковолоконные Системы" посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александра Морозова

Оптиковолоконные Системы, фотоника

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов посетил АО "Оптиковолоконные Системы" и провел рабочее совещание по вопросам развития производства материалов для фотоники в части лазерной техники на базе АУ "Технопарк-Мордовия".

"Сегодня в России уделяется особое внимание производству телекоммуникационных, специальных оптических волокон и высокочистых кварцевых материалов для них, - отметил Александр Морозов. – Выпуск качественного российского оптоволокна является важной задачей с точки зрения технологичной модернизации промышленности, а также технологической безопасности нашей страны в условиях развивающихся очень высокими скоростями технологий".

В ходе знакомства с производством российского оптического волокна Александр Морозов отметил важность запуска АО "Оптиковолоконные Системы"  для российской кабельной промышленности, заявил о необходимости использования опыта по созданию этого уникального производства при реализации инновационных проектов в России. Генеральный директор АО "Оптиковолоконные Системы" Андрей Николаев рассказал об успешном завершении программ тестирования волокна с ведущими телекоммуникационными операторами России, институтами, испытательными центрами кабельных предприятий. Волокно сертифицировано на соответствие требованиям международных и российских стандартов. На сегодняшний день российское оптическое волокно пользуется большим спросом на азиатских и европейских рынках.

В ходе визита обсуждались вопросы развития АО "Оптиковолоконные Системы" - необходимость строительства второго пускового комплекса – производства преформ в Саранске и стимулирования преимущественного потребления отечественного оптического волокна, в т.ч. при госзакупках.

На прошедшем в АУ "Технопарк-Мордовия" совещании отмечалось, что в республике ведётся большая работа по созданию технологической инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных кадров, стимулированию создания новых продуктов и инноваций.

"В Мордовии активно развивается целый комплекс отраслей, таких, как волоконная оптика и оптоэлектроника, силовая электроника, светотехническая отрасль. В области фотоники реализуется ряд проектов, имеющих особое значение не только для нашего региона,  но и для страны в целом", - заявил Владимир Волков.

Компания: АО "Оптиковолоконные Системы"

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