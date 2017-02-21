АО "СПб ЭС" обеспечило мощностью 3-ю очередь ЖК "Смольный парк"

CABEX
22 февраля 2017, 10:25
Рубрика: Энергетика
Метки: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Специалисты АО «СПб ЭС» (входит в группу компаний «Ленэнерго») оказали услугу по технологическому присоединению 3-й очереди жилого комплекса «Смольный парк», подключив к сетям три дома по адресам:
- Смольная набережная, дом 8, корпус 2, литера А (Блок Б8)
- улица Смольного, дом 4, корпус 2, литера А (Блок Б9)
- улица Смольного, дом 4, корпус 3, литера А (Блок Б10)
Источником питания стала подстанция №121 «Синопская». Максимальная мощность выполненного присоединения составила 1114,97. Из них:
- Блок Б8 – 410,72 кВт по второй категории надежности
- Блок Б9 – 348,57 кВт по второй категории надежности
- Блок Б10 – 355,68 кВт по второй категории надежности
В рамках договора технологического присоединения специалисты электросетевой компании от двух трансформаторных подстанций ТП №2453 и ТП№2454 проложили кабельные линии КЛ-0,4 кВ к распределительным устройствам ГРЩ заявителя.