 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

АО "СПб ЭС" обеспечило мощностью 3-ю очередь ЖК "Смольный парк"

Специалисты АО «СПб ЭС» (входит в группу компаний «Ленэнерго») оказали услугу по технологическому присоединению 3-й очереди жилого комплекса «Смольный парк», подключив к сетям три дома по адресам:

- Смольная набережная, дом 8, корпус 2, литера А (Блок Б8)

- улица Смольного, дом 4, корпус 2, литера А (Блок Б9)

- улица Смольного, дом 4, корпус 3, литера А (Блок Б10)

Источником питания стала подстанция №121 «Синопская». Максимальная мощность выполненного присоединения составила 1114,97. Из них:

- Блок Б8 – 410,72 кВт по второй категории надежности

- Блок Б9 – 348,57 кВт по второй категории надежности

- Блок Б10 – 355,68 кВт по второй категории надежности

В рамках договора технологического присоединения специалисты электросетевой компании от двух трансформаторных подстанций ТП №2453 и ТП№2454 проложили кабельные линии КЛ-0,4 кВ к распределительным устройствам ГРЩ заявителя.

Компания: АО "Санкт-Петербургские электрические сети"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!