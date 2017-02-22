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Отраслевые новости: Россия

Аксенов рассказал о дефиците энергомощности в пиковые часы в Крыму

Аксенов рассказал о дефиците энергомощности в пиковые часы в Крыму

22 февраля 2017, 17:36
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014

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Виктор Лященко. Дефицит энергетической мощности в Крыму в пиковые моменты потребления в осенне-зимний период достигал 200 мегаватт, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Поставок по энергомосту и генерации крымской энергосистемы в целом достаточно для покрытия текущих потребностей республики, но недостаточно для дальнейшего развития. Дефицит мощности в пиковые моменты потребления в осенне-зимний период достигал 200 мегаватт", — сказал Аксенов на сессии крымского парламента, озвучивая отчет работы правительства республики за прошлый год, передает РИА Новости.

Глава республики принес крымчанам свои извинения за доставленные неудобства.

По его словам, рост потребления связан с объективными причинами. Это и ввод в строй новых объектов экономики и социальной сферы, и увеличение количества ремонтных работ в связи с изношенностью сетей и оборудования.

"В целом наши энергетики, несмотря на существующие проблемы, достойно справляются со всеми сложностями и успешно решают поставленные перед ними задачи", — подчеркнул Аксенов.

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