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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак провел встречу c Министром энергетики Ирана Хамидом Читчияном

Александр Новак провел встречу c Министром энергетики Ирана Хамидом Читчияном

22 февраля 2017, 11:00
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу c Министром энергетики Исламской Республики Иран Хамидом Читчияном.

Главы энергетических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества России и Ирана в области электроэнергетики.

Стороны отметили, что начало реализации проекта ТЭС «Сирик» положительно повлияет на развитие российско-иранских торгово-экономических связей и будет способствовать укреплению взаимодействия в сфере энергетики.

«Отношения между Россией и Ираном отличает большая степень взаимного доверия и понимания. Это позволяет успешно взаимодействовать по широкому кругу вопросов двусторонней и региональной повестки дня», - сказал Александр Новак.

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