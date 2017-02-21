Александр Новак провел встречу c Министром энергетики Ирана Хамидом Читчияном

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22 февраля 2017, 11:00
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу c Министром энергетики Исламской Республики Иран Хамидом Читчияном.
Главы энергетических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества России и Ирана в области электроэнергетики.
Стороны отметили, что начало реализации проекта ТЭС «Сирик» положительно повлияет на развитие российско-иранских торгово-экономических связей и будет способствовать укреплению взаимодействия в сфере энергетики.
«Отношения между Россией и Ираном отличает большая степень взаимного доверия и понимания. Это позволяет успешно взаимодействовать по широкому кругу вопросов двусторонней и региональной повестки дня», - сказал Александр Новак.