Более 200 жителей Находкинского городского округа предпочитают оплачивать потреблённую электроэнергию через интернет и мобильное приложение

CABEX
22 февраля 2017, 10:52
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
Более 400 транзакций на общую сумму 850 тысяч рублей осуществили в этом году потребители Находкинского отделения филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» через платёжные системы в интернете и мобильное приложение ПАО «ДЭК». В среднем около 200 жителей Находкинского городского округа воспользовались предложением Дальневосточной энергетической компании по дистанционной оплате счетов.
Приверженцы данного способа оплаты электроэнергии отмечают, что он является наиболее удобным. Данный сервис позволяет совершать платежи в любое время суток, в любом месте, а значит – экономить время и не накапливать задолженность. К тому же надёжность транзакций обеспечивает компания Chronopay, которая имеет международный сертификат безопасности. Ещё одним преимуществом данного сервиса является возможность оплаты сразу по нескольким лицевым счетам. Потребитель может одновременно рассчитаться за свою городскую квартиру, за родственников, за загородный дом или дачу.
Произвести оплату потреблённой электроэнергии через сайт или мобильное приложение ПАО «ДЭК» (www.dvec.ru) может любой потребитель, владеющий пластиковыми картами систем VISA, Mastercard, JCB и Мир. Для проведения операции необходимо зайти на сайт энергокомпании в раздел «Оплата банковскими картами», либо подключив мобильное приложение ПАО «ДЭК». Далее, следуя инструкции, заполнить поле с номером лицевого счёта, указать сумму, период, за который производится оплата, вписать данные с расчётной пластиковой карты и нажать кнопку «Оплатить».