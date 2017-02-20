Более полумиллиона киловатт-часов украдено в январе недобросовестными потребителями Ставрополья

Сотрудники филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» (входит в группу компаний «Россети») ежемесячно подводят итоги рейдов по выявлению неучтенного потребления энергоресурсов потребителями. И при этом констатируют, что добывание «бесплатного» электричества для многих граждан стало чем-то само собой разумеющимся. Немалые потоки нелегальной энергии, минуя счетчики, устремляются не только в квартиры и дома, но даже в организации.



Только в январе 2017 года специалистами «Ставропольэнерго» составлено 48 актов о безучётном потреблении электроэнергии на 514 тыс. кВтч. Этого объема хватило бы для электроснабжения в течение недели города Буденновска с населением свыше 63 тысяч жителей.



Большая часть нарушений приходится на население – за отчетный период составлено 39 актов на 162,7 тыс. кВтч. В отношении юридических лиц составлено 9 актов безучетного потребления электроэнергии на 351,6 тыс. кВтч.



Наибольшее количество актов (15) составили энергетики Новотроицких электрических сетей «Ставропольэнерго».



Бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии, прежде всего, сказывается на тех, кто является добросовестным плательщиком. Ведь несанкционированное подключение к сетям приводит к падению качества поставляемой электроэнергии, возникает риск внештатных ситуаций, аварий, поскольку это влечет за собой перегрузку в сетях.



Воровство электроэнергии не остается безнаказанным. Энергетики напоминают, что за самовольное подключение к электрическим сетям действующим законодательством РФ предусмотрена не только гражданско-правовая, но также административно-правовая и уголовно-правовая ответственность.



Борьба с неплательщиками за потребленные энергоресурсы в филиале МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» ведется непрерывно, а все полученные средства направляются на модернизацию и повышение надежности электроснабжения добросовестных пользователей.



Во избежание аварийных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие несанкционированных подключений к действующим электрическим сетям, сотрудники «Ставропольэнерго» обращаются ко всем жителям края: если вам стали известны факты бездоговорного или безучетного потреблении электроэнергии, просьба незамедлительно сообщить данную информацию в районные электрические сети (РЭС) по вашему месту жительства или же обращаться по бесплатному телефону Контакт-центра 8 800 775-91-12.