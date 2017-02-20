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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более полумиллиона киловатт-часов украдено в январе недобросовестными потребителями Ставрополья

Более полумиллиона киловатт-часов украдено в январе недобросовестными потребителями Ставрополья

22 февраля 2017, 15:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО

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Сотрудники филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» (входит в группу компаний «Россети») ежемесячно подводят итоги рейдов по выявлению неучтенного потребления энергоресурсов потребителями. И при этом констатируют, что добывание «бесплатного» электричества для многих граждан стало чем-то само собой разумеющимся. Немалые потоки нелегальной энергии, минуя счетчики, устремляются не только в квартиры и дома, но даже в организации.

Только в январе 2017 года специалистами «Ставропольэнерго» составлено 48 актов о безучётном потреблении электроэнергии на 514 тыс. кВтч. Этого объема хватило бы для электроснабжения в течение недели города Буденновска с населением свыше 63 тысяч жителей.

Большая часть нарушений приходится на население – за отчетный период составлено 39 актов на 162,7 тыс. кВтч. В отношении юридических лиц составлено 9 актов безучетного потребления электроэнергии на 351,6 тыс. кВтч.

Наибольшее количество актов (15) составили энергетики Новотроицких электрических сетей «Ставропольэнерго».

Бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии, прежде всего, сказывается на тех, кто является добросовестным плательщиком. Ведь несанкционированное подключение к сетям приводит к падению качества поставляемой электроэнергии, возникает риск внештатных ситуаций, аварий, поскольку это влечет за собой перегрузку в сетях.

Воровство электроэнергии не остается безнаказанным. Энергетики напоминают, что за самовольное подключение к электрическим сетям действующим законодательством РФ предусмотрена не только гражданско-правовая, но также административно-правовая и уголовно-правовая ответственность.

Борьба с неплательщиками за потребленные энергоресурсы в филиале МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» ведется непрерывно, а все полученные средства направляются на модернизацию и повышение надежности электроснабжения добросовестных пользователей.

Во избежание аварийных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие несанкционированных подключений к действующим электрическим сетям, сотрудники «Ставропольэнерго» обращаются ко всем жителям края: если вам стали известны факты бездоговорного или безучетного потреблении электроэнергии, просьба незамедлительно сообщить данную информацию в районные электрические сети (РЭС) по вашему месту жительства или же обращаться по бесплатному телефону Контакт-центра 8 800 775-91-12.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"

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