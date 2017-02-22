Экспорт меди меняет направление

В прошлом году вывоз из России на мировой рынок рафинированной меди составил 511,1 тыс. т, сократившись по сравнению с 2015 г. на 9,2%, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы.

Поставки рафинированной меди в страны дальнего зарубежья уменьшился на 10,1% до 501,1 тыс. т, в страны СНГ, наоборот, увеличился, на 69,5% до 10 тыс. т.



В денежном выражении экспорт рафинированной меди снизился на 22% до $2,404 млрд, в том числе в страны дальнего зарубежья – на 22,6% до $2,371 млрд, в страны СНГ – на 42,8% до $32,7 млн, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».