 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Экспорт меди меняет направление

Экспорт меди меняет направление

22 февраля 2017, 16:51
Рубрика: Россия
Метки: МЕДЬ

Обсудить на форуме

220 просмотров

В прошлом году вывоз из России на мировой рынок рафинированной меди составил 511,1 тыс. т, сократившись по сравнению с 2015 г. на 9,2%, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы.

Поставки рафинированной меди в страны дальнего зарубежья уменьшился на 10,1% до 501,1 тыс. т, в страны СНГ, наоборот, увеличился, на 69,5% до 10 тыс. т.

В денежном выражении экспорт рафинированной меди снизился на 22% до $2,404 млрд, в том числе в страны дальнего зарубежья – на 22,6% до $2,371 млрд, в страны СНГ – на 42,8% до $32,7 млн, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!