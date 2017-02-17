Энергетики филиала "Чувашэнерго" обеспечили электроснабжение нового социально-значимого объекта

CABEX
22 февраля 2017, 09:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» завершил работы по технологическому присоединению к электрическим сетям фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в д. Бахтиарово Янтиковского района Чувашской Республики. Модульный ФАП «запитан» от ПС 110/35/10 кВ «Янтиково».
Жители деревни встретили это событие с нескрываемой радостью. Теперь они смогут получать качественную медицинскую помощь, не выезжая в районный центр.
Технологическое присоединение новых потребителей является одним из приоритетных направлений деятельности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго». Чувашские энергетики ставят перед собой задачу своевременно и качественно удовлетворять растущий объем таких заявок, способствуя повышению качества электроснабжения потребителей Чувашии.
Всего в 2016 г. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Чувашэнерго» поступило 2638 обращений. Заключено 2406 договоров на общую максимальную мощность порядка 64 127 кВт.