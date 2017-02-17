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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики филиала "Чувашэнерго" обеспечили электроснабжение нового социально-значимого объекта

Энергетики филиала Чувашэнерго обеспечили электроснабжение нового социально-значимого объекта

22 февраля 2017, 09:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» завершил работы по технологическому присоединению к электрическим сетям фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в д. Бахтиарово Янтиковского района Чувашской Республики. Модульный ФАП «запитан» от ПС 110/35/10 кВ «Янтиково».

Жители деревни встретили это событие с нескрываемой радостью. Теперь они смогут получать качественную медицинскую помощь, не выезжая в районный центр.

Технологическое присоединение новых потребителей является одним из приоритетных направлений деятельности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго». Чувашские энергетики ставят перед собой задачу своевременно и качественно удовлетворять растущий объем таких заявок, способствуя повышению качества электроснабжения потребителей Чувашии.

Всего в 2016 г. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Чувашэнерго» поступило 2638 обращений. Заключено 2406 договоров на общую максимальную мощность порядка 64 127 кВт.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
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