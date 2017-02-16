Филиал "Мордовэнерго" подвел итоги работы в 2016 году

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» подведены итоги работы в 2016 году. На совещание в расширенном формате собрались руководители аппарата управления, а также директора производственных отделений и начальники РЭС.



Открывая заседание, директор филиала «Мордовэнерго» Евгений Дергунов коснулся вектора развития предприятия в 2017 году. В своем выступлении он сделал акцент на необходимости решения стратегически важных задач – таких как повышение не только количественных, но и качественных показателей работы. В первую очередь это относится подготовки объектов электроэнергетики к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года.



Согласно результатам деятельности, объем ремонтной программы в 2016 году составил более 114 млн. рублей. При этом возрос объем работ, выполняемых хозяйственным способом, т.е. собственными силами. Положительная динамика отмечается в увеличении полезного отпуска электроэнергии, который в 2016 году составил 2 млн. 242 тыс. кВтч. Объем финансирования инвестиционной программы превысил 363 млн. 600 тыс. руб. Немаловажный итог – на предприятии в прошлом году возросла заработная плата, и в первую очередь это касается производственного персонала в районных подразделениях филиала «Мордовэнерго».



На совещании обсуждалась также работа в области охраны труда и производственной безопасности. Были подробно рассмотрены показатели в части оперативно-ситуационного управления, а также в области технологического присоединения новых потребителей к электросетям. Обсуждалась и проблема безучетного потребления электроэнергии недобросовестными абонентами, пресечение совместно с правоохранительными органами подобных фактов. Поднимались вопросы экономической и информационной безопасности предприятия, транспортного обеспечения и социально-трудовых отношений.



В завершение совещания, директор филиала «Мордовэнерго» Евгений Дергунов акцентировал внимание на том, что в ближайшее время перед энергопредприятием ставятся новые более высокие задачи, связанные со снижением аварийности, повышением надежности энергоснабжения и ответственным отношением каждого сотрудника к поставленным целям. От этого зависит не только выполнение производственных программ, но и главная задача – качественное, безопасное и надежное электроснабжение населения, социальной и промышленной инфраструктуры региона, а также объектов Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Саранске в 2018 году.