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Отраслевые новости: В мире

Китай построит плавучую АЭС в ближайшие 5 лет

Китай построит плавучую АЭС в ближайшие 5 лет

22 февраля 2017, 16:04
Рубрика: В мире
Метки: АЭС

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Ван Йирен, заместитель руководителя Государственного управления по науке, технологиям и промышленности для обороны Китая, рассказал, что плавучая АЭС будет построена в Южно-Китайском море.

На данный момент основным источником электроэнергии для граждан КНР, посещающих Парасельские острова и острова Спратли в Южно-Китайском море, а также нефте- и газодобывающих предприятий в этом районе являются дизельные электрогенераторы, который наносит вред окружающей среде, передает слова Ван Йирена издание Хайтек.

Чиновник рассказал, что страна самостоятельно ведет разработку проекта плавучей платформы, однако в данный момент представители ведомства также стараются договориться о сотрудничестве с российскими специалистами. Строительство плавучей АЭС, предусмотрено пятилетним планом развития экономики страны, действующем до 2020 года.

По данным China Daily, доля электричества, вырабатываемого в Китае при помощи атомных электростанций пока что не превышает 3%, в то время как средний показатель по миру составляет около 11%. Плавучая атомная АЭС в районе архипелага Спратли может стать предпосылкой для строительства более крупных атомных объектов в других прибрежных районах Китая.

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