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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Колэнерго обеспечит электроснабжение объектов в рамках проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла"

Колэнерго обеспечит электроснабжение объектов в рамках проекта Комплексное развитие Мурманского транспортного узла

22 февраля 2017, 10:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

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Электросетевое предприятие планирует построить две линии электропередачи 150 кВ до подстанции «Мурманская» 330 кВ.  О реализации мероприятий по обеспечению технологического присоединения объектов в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в ходе заседания комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса при губернаторе Мурманской области рассказал директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин.

В настоящее время, в соответствии с регламентированными конкурсными процедурами определен подрядчик на выполнение проектно-изыскательных работ со сроком исполнения до конца мая текущего года, разрабатываются основные технические решения будущего строительства, производится расчет режимов работы сети 110-150 кВ и токов короткого замыкания. 

Также определены трассы проектируемых ЛЭП и выполняются геодезические изыскания с учетом требований контролирующих ведомств на предмет соответствия режиму правового регулирования выделения и использования земельных участков.

Затраты Колэнерго на строительство ЛЭП 150 кВ в 2017 году  оцениваются в размере более 43 миллионов рублей и утверждены Министерством энергетики РФ.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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