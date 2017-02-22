МРСК Центра в 2016 году повысила эффективность и качество выполнения процедуры техприсоединения потребителей к электрическим сетям

В ПАО "МРСК Центра" подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 2016 год. В отчетный период компанией исполнено более 46 тысяч договоров техприсоединения, суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 1 077 МВт.



Почти в два раза перевыполнен годовой план по поступлению средств за оказание услуги ТП: получено 1,704 млрд рублей при плане 0,922 млрд. рублей. Такого результата удалось достичь благодаря внесению МРСК Центра системных изменений в процедуру разработки и выдачи оферт договоров ТП, позволяющих, в частности, выбирать оптимальную схему присоединения энергопринимающих устройств заявителей и предполагающих проверку расчетов стоимости услуг и корректности оформления условий договоров.



В минувшем году МРСК Центра подключила к электросетям целый ряд предприятий, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов ее деятельности (11 субъектов Центрального федерального округа).



Так выполняя свои обязательства в рамках подписанного в 2015 году концессионного соглашения с администрацией Тамбовской области, компания ввела в работу высокотехнологичную подстанцию 110/10 кВ «Фабричная», построенную для электроснабжения вертикального интегрированного птицеводческого комплекса, строящегося на базе ОАО «Токаревская птицефабрика». Первым из производственных объектов, открытых в рамках данного проекта, стал крупнейший в стране инкубатор мощностью 105 млн яиц в год. Стоит отметить, что упомянутое концессионное соглашение, предусматривающее создание электросетевой инфраструктуры для самых масштабных в ЦФО новых предприятий по выращиванию и переработке мяса птицы (помимо ОАО «Токаревская птицефабрика», речь идет о комплексе по выращиванию и переработке индейки ООО «Тамбовская индейка»), стало первым проектом государственно-частного партнерства в отечественном электросетевом комплексе.



Кроме того, в минувшем году МРСК Центра завершила в Тамбовской области работы по строительству электросетевой инфраструктуры для электроснабжения центра по переработке мяса, возводимого дочерним предприятием компании «Ашан» ООО «ФильеПроперти». Сюда будет поступать продукция из фермерских хозяйств региона, которое после переработки будет продаваться в сети магазинов «Ашан» по всей стране.



В Липецкой области энергетики МРСК Центра обеспечили выдачу мощности заводу по глубокой переработке зерновых и масличных культур ООО «Черноземье» в особой экономической зоне «Тербуны», а также подключили к сетям еще одну крупную производственную площадку АПК и пищевой промышленности — птицеферму группы «Черкизово». Успешная реализация этого проекта, как ожидается, поможет вывести область в число лидеров по объему производимого в стране мяса птицы. В этом же регионе компания присоединила к сетям завод по производству премиксов группы компаний ООО «МегаМикс Центр» — одного из ведущих производителей кормовых добавок для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц в стране.



Также в числе крупных объектов АПК, присоединенных МРСК Центра к сетям в 2016 году в рамках реализации государственной политики импортозамещения — новые площадки крупного агрохолдинга «Зеленая долина», специализирующегося на производстве и переработке молочной продукции, и производственные площадки "ПромАгро" в Белгородской области; тепличный комплекс «АгроПарк» и элеватор ООО «Русский ячмень» в Курской области.



Cпособствовала МРСК Центра в минувшем году и реализации ряда значимых проектов в сфере атомной энергетики, медицины, нефтепереработки и ряда других отраслей. В частности, сотрудники курского филиала компании осуществили техприсоединение строительной площадки станции замещения Курской АЭС-2 и АО «Курский завод медстекла». Свой вклад в федеральный проект импортозамещения внес и филиал «Орелэнерго», завершивший работы по подключению к сетям первого этапа нового производственного комплекса завода «Ливгидромаш», одного из крупнейших на территории России производителей насосного оборудования для нефтепереработки и транспортировки нефтепродуктов.



Продолжалась и работа по электроснабжению крупных инфраструктурных проектов федерального и регионального значения. Так, филиал «Тверьэнерго» продолжил строительство ЛЭП для обеспечения потребностей участка новой автодороги М11 Москва — Санкт-Петербург, прокладка которой идет в Бологовском районе Тверской области. Филиал «Костромаэнерго» закончил в 4 квартале реконструкцию подстанции 110/35/10 кВ «СУГРЭС» в городе Волгореченске, обеспечивающей электроэнергией новые площадки постоянно растущего Волгореченского индустриального парка. А в Липецкой области компания способствовала реализации проекта, имеющего важнейшее значение для развития региона. Речь идет о строящейся Елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк», где предполагается размещение предприятий машиностроения, станкостроения, автомобилестроения, сельхозмашиностроения и робототехники. Для обеспечения ее электроснабжения энергетики развернули в районе села Новый Ольшанец Елецкого района мобильную модульную передвижную подстанцию (ММПС) 110 кВ мощностью 25 МВА. Этот временный источник питания будет выполнять свои функции до ввода в эксплуатацию стационарной подстанции. Как ожидается, на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» появятся 46 компаний-резидентов, которые будут производить продукцию на 140 млрд рублей в год.



Выполняя свои обязательства по своевременному и в полном объеме технологическому присоединению к сетям крупных промышленных, жилых и социальных объектов, объектов малого и среднего бизнеса, МРСК Центра способствует созданию в регионах ЦФО новых рабочих мест, реализации эффективной жилищной политики, и в результате вносит весомый вклад в обеспечение их социально-экономической стабильности.