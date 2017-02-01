Москабельмет поздравляет с наступающим 23 февраля!

Группа компаний «Москабельмет» поздравляет своих сотрудников, партнеров, клиентов с Днем защитника Отечества!



Этот праздник — символ мужества, отваги, храбрости, чести, любви к Отчизне, повод еще раз вспомнить тех, кто, не жалея себя, защищал Родину, совершая героические подвиги, которыми наполнены страницы нашей истории. Мы гордимся ими и бережно храним память о смелых и сильных духом людях, которые отстояли Россию и мир на ее территории. Также это повод чествовать тех, кто сегодня оберегает страну, охраняет ее суверенитет, государственность, законность, а также покой ее жителей.



Сегодня мы с глубоким уважением говорим о тех, кто несет службу в рядах Российской армии и других военных ведомствах, и о тех, кто трудится на предприятиях оборонной промышленности и в других стратегически важных отраслях.



Благодаря их патриотизму и преданности своему делу, их стойкости, трудолюбию, ответственности, оборонный комплекс, машиностроение, авиация, транспортная система развиваются и модернизируются, являясь надежной основой безопасности и силы страны. Огромную роль в этом развитии играет кабельная промышленность — именно она формирует, поддерживает и питает «кровеносную систему» данных областей. И все это возможно благодаря самоотверженному труду работников: специалистов отрасли, заводчан, разработчиков и инженеров.



Сегодня мы с теплом и благодарностью поздравляем наших дорогих мужчин, и желаем им крепкого здоровья, нескончаемого оптимизма, уверенности в своих силах, успехов в любых начинаниях и реализации самых грандиозных планов!