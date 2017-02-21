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Отраслевые новости: Энергетика

На Южной ТЭЦ прошли комплексные учения

На Южной ТЭЦ прошли комплексные учения

22 февраля 2017, 09:41
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1, УЧЕНИЯ

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21 февраля на Южной ТЭЦ состоялось показное комплексное учение по ликвидации разлива нефтепродуктов с участием руководителей и специалистов ПАО «ТГК-1», представителей МЧС России, Ростехнадзора, администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и аварийно-спасательного формирования «СМАРП».

По легенде учений на ТЭЦ произошла разгерметизация емкости с резервным мазутом в результате разрушения нижней части стальной конструкции. Количество пролитого мазута – 17415 кубометров, толщина слоя – 1,82 метра.

Начальник смены станции делает доклад в соответствии с регламентом, по указанию директора ТЭЦ объявляет о сборе комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По указанию главного инженера станции оперативная группа разведки на месте определяет причины, масштабы и последствия разлива мазута.

Прибывшие на место «СМАРП» приступает к локализации ЧС, производится обваловка территории. Силами оперативно-ремонтного персонала ТТЦ производятся необходимые переключения и сборки в схеме мазутопроводов для недопущения выхода мазута из обваловки и перекачки топлива из аварийного резервуара в неповрежденные.

Подразделение ООО «Центр 112», расположенное на территории Южной ТЭЦ, приводится в состояние готовности на случай тушения возможного возгорания.

Сменный и ремонтный персонал ТТЦ устанавливает паровые регистры в местах забора вытекшего мазута, производится его перекачка.

Оставшийся грунт грузится с помощью фронтального погрузчика в самосвалы и увозится на полигон для утилизации. Ожидаемый объем собранного грунта составит около 380 кубометров, время вывоза его на полигон – трое суток.

После завершения практической части тренировки прошло ее обсуждение.

– Считаю, что подобные мероприятия позволяют персоналу подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, проверить на практике взаимодействие всех подразделений, задействованных в локализации. Работу персонала Южной ТЭЦ и коллег из других организаций оцениваю на отлично, – рассказал директор Южной ТЭЦ Андрей Сергеев.

Компания: ПАО "ТГК–1"

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