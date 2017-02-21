На конкурс студенческих работ "Силовых машин" подано свыше 60 заявок

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
22 февраля 2017, 15:38
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
13 февраля 2017 года ПАО «Силовые машины» начало прием работ студентов российских вузов в рамках общенационального конкурса «Сила будущего».
По состоянию на 20 февраля 2017 года количество заявок превысило 60. Согласно условиям конкурса, первые 30 участников, правильно ответивших на вопросы первого тура и предоставившие свои эссе, приглашаются на одну из производственных площадок «Силовых машин» в Санкт-Петербурге.
— Мы благодарим участников, приславших свои работы. В числе первых — студенты из Политехнического университета, Брянского государственного технического университета, ЛЭТИ, Военмеха и Государственного университета аэрокосмического приборостроения, — говорит Мария Алеева, начальник управления по связям с общественностью ПАО «Силовые машины» и член Конкурсной комиссии. — Число вузов и участников нас приятно порадовало, равно как и уровень творческого подхода к предложенным темам работ. Мы с нетерпением ждем новых эссе, чтобы приступить к оценке и выбору победителей!