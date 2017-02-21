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Отраслевые новости: Россия

На юге Волгограда сгорел многоквартирный 3-этажный дом

На юге Волгограда сгорел многоквартирный 3-этажный дом

22 февраля 2017, 11:17
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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ЧП произошло 19 февраля в 11:43 в Красноармейском районе Волгограда. Трехэтажный многоквартирный дом загорелся на улице Героев Малой Земли.

Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире, где в комнате 3 на 4 метра были охвачены огнем домашние вещи на площади 2 квадратных метра.

- Пожарные расчёты 6-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 11:59. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - прокомментировали «Блокноту Волгограда» в МЧС по Волгоградской области.

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