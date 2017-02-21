Очередной рейд выявил хищения электроэнергии в Армавирском энергорайоне на 600 тыс. руб.

Сотрудники филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (входит в группу Россети) отправились в очередной рейд по выявлению потребителей, которые пользуются электроэнергией незаконно. Такие рейды энергетики проводятся регулярно. С начала года в зоне ответственности филиала выявлено хищение более 380 тысяч киловатт-часов на сумму около 640 тысяч рублей.



Профессионалы с первого взгляда определяют, есть ли в приборе учета устройства, искажающие показания счетчика.



– Сначала мы анализируем потребление электроэнергии юридических лиц, смотрим там, где потребление минимально, это и вызывает подозрение, – рассказывает начальник Кавказского участка реализации и развития услуг Дмитрий Чечулин.



В список нарушителей попал продовольственный магазин на севере города Кропоткин, хозяин которого путем вмешательства в работу прибора учета незаконно расходовал электроэнергию. Сумма, которую необходимо теперь оплатить владельцу торговой точки превышает 60 тысяч рублей. Общая сумма неучтенных киловатт-часов, израсходованных абонентом, достигла 8500.



Такие же изменения в конструкции электросчетчика, которые искажали реальный расход электрической энергии, были обнаружены и в домовладении хозяина магазина. Теперь попытка обмануть закон и сэкономить обернется для него выплатой внушительной суммы денег.



Специалисты отмечают, что из-за недобросовестных потребителей убытки терпит не только энергетическая компания, но и потребители, ведь разница от незаконно потребленной энергии компенсируется за счет повышения тарифов.



В текущем году только в течение одного месяца сотрудниками Армавирского филиала Кубаньэнерго составлено более 30 актов о неучтенном потреблении электроэнергии в общем объеме 386 тысяч кВт.ч, из них четыре в отношении организаций и юридических лиц и 28 – на владельцев частных домовладений. По результатам проверок расхитителям электроэнергии придется выплатить свыше 640 тысяч рублей.



– От хищений электроэнергии страдают все без исключения потребители, поскольку снижается качество электроэнергии, возникают «перепады» напряжения, которые могут привести к выходу из строя электротехники, – предупреждает директор Армавирских электросетей Рустам Магдеев. – Самый страшный итог воровства электроэнергии – пожар или электротравма, грозящие жизни и здоровью людей.



Не оставайтесь равнодушными к хищениям электроэнергии. Обо всех известных вам случаях несанкционированного потребления электрической энергии можно сообщить по телефону круглосуточной «горячей линии» Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).



Напомним, что с января 2016 года существенно ужесточилась административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).