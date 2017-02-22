Отчетная конференция по итогам 46-й Сессии СИГРЭ

21 марта 2017 года Российский национальный комитет СИГРЭ приглашает специалистов электроэнергетики и смежных отраслей принять участие в отчетном мероприятии, посвященном подведению итогов 46-й Сессии Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ).

Мероприятие ориентировано на обобщение мировых тенденций развития техники и технологий в электроэнергетике, а также на выявление актуальных для России вопросов и направлений работы с учетом международного опыта.

Традиционно в центре внимания находятся вопросы разработки, создания и эксплуатации высоковольтного оборудования, задачи планирования и эксплуатации энергосистем, разработки и внедрения новых технологий сбора и обработки информации и систем управления.

В мероприятии примут участие представители профильных законодательных и регулирующих структур, руководители РНК СИГРЭ и его подкомитетов. Ведущие эксперты организаций — научно-технических партнеров РНК СИГРЭ, и специалисты энергетических компаний представят свое видение перспектив развития сегментов отрасли и анализ зарубежных тенденций и технологий.

Отдельная дискуссия в рамках мероприятия будет посвящена мерам господдержки продвижения отечественной продукции на зарубежные рынки, а также обобщению успешного опыта производителей. Прогноз наиболее востребованных умений, навыков и профессий в электроэнергетике в ближайшей и отдаленной перспективе вниманию участников представят ученые вузов — партнеров Молодежной секции РНК СИГРЭ.

Отличием данного события станет активное использование опросов и голосований, которые позволят определить консолидированное мнение экспертного сообщества по вопросам повестки мероприятия. Выступления будут транслироваться в сети интернет для расширения возможностей дискуссии.

Представители отраслевого экспертного сообщества, крупных промышленных предприятий, технологических парков и кластеров приглашаются принять самое активное участие в мероприятии, в формировании единой научно технической повестки в области электроэнергетики на ближайшую перспективу, в определении аспектов, наиболее актуальных для отечественной электроэнергетики.

Консолидированное экспертное мнение и позиции по основным вопросам, сформированные при Вашем участии, определят направления работы Подкомитетов РНК СИГРЭ, а также будут учтены при подготовке российских представителей к участию в 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоится 26-31 августа 2018 года в Париже.

Мероприятие состоится 21 марта 2017 года с 9.00 до 18.00. Место проведения: г. Москва, Каширское ш., 22 к. 3 (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»)

Участие в мероприятии бесплатно.

Онлайн форма регистрации на сайте www.cigre.ru доступна по ссылке.

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