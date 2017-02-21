ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 2016 год по РСБУ

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.
Основные финансовые показатели ПАО «ФСК ЕЭС»
|Наименование показателя
|2015 год
|2016
|Динамика 2016 к 2015
|Выручка, млн. руб.
|173 266
|218 366
|+26,0%
| Услуги по передаче электроэнергии, млн. руб.
|158 986
|171 133
|+7,6%
| Услуги по технологическому присоединению, млн.руб.
|12 397
|45 479
|в 3,7 раза
|Себестоимость, млн. руб.
|134 938
|140 038
|+3,8%
| Себестоимость за вычетом потерь, амортизации и налога на имущество, млн. руб.
|37 971
|36 845
|-2,9%
|Управленческие расходы, млн. руб.
|7 851
|8 033
|+2,3%
| Управленческие расходы за вычетом амортизации и налога на имущество, млн. руб.
|5 999
|6 104
|+1,7%
|Прибыль от продаж, млн. руб.
|30 477
|70 296
|+6,3%
|Скорректированная EBITDA*, млн. руб.
|103 667
|119 622
|+15,4%
|Чистая прибыль, млн. руб.
|17 870
|106 071
|в 5,9 раз
* -без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, переоценки активов и выручки по технологическому присоединению
Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год являются результатом начатой в 2014 году работы компании по повышению эффективности по всем основным направлениям деятельности.
Выручка компании за 2016 год выросла по сравнению с 2015 годом на 26,0%, в том числе:
- за услуги по передаче электроэнергии рост на 12 147 млн. руб., или на 7,6%, при среднегодовом росте тарифа на 7,5% в связи с ростом объема мощности по прямым потребителям;
- за услуги по технологическому присоединению наблюдается рост в 3,7 раза (рост на 33 082 млн. руб.), что связано с завершением работ по технологическому присоединению электростанций и признанием выручки за услуги.
Также по ФСК выросли прочие доходы, в том числе за счет усиления претензионной работы увеличены доходы от санкций (пени, штрафы) за нарушение контрагентами договорных обязательств (1 734 млн. руб.).
Скорректированная прибыль до уплаты процентов, «бумажных» операций, выручки от услуг по технологическому присоединению, налога на прибыль и амортизации (скорректированная EBITDA) увеличилась на 15 955 млн. рублей (на 15,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 119 622 млн. рублей.
По итогам 2016 года ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 106 071 млн. рублей, что в 5,9 раза больше чем в 2015 г. На финансовый результат большое влияние оказали неденежные операции, в том числе:
|Наименование показателя
|2015 год
|2016
|Динамика 2016 к 2015
|Чистая прибыль, млн. руб.
|17 870
|106 071
|+ 5,9 раз
| Сальдо резервов
|-8 576
|8 606
|в 2 раза
| Переоценка акций ИНТЕР РАО
|5 839
|39 770
|в 6,8 раз
| Списание просроченной дебиторской задолженности
|-24
|-1
|-96,3%
| Переоценка стоимости ОС
|261
|-1 476
|-6,6 раз
|Скорректированная чистая прибыль**, млн. руб.
|20 345
|59 170
|+2,9 раза
** - обеспеченная денежными средствами (с учетом корректировки на сальдо начисления/восстановления резервов по сомнительным долгам, переоценки основных средств и финансовых вложений)
Скорректированная чистая прибыль (без учета результата переоценок и начисления/восстановления резервов) увеличилась в 2,9 раза.
В 2016 году ПАО «ФСК ЕЭС» последовательно продолжило оптимизацию издержек. При росте количества обслуживаемого оборудования вследствие реализации масштабной инвестиционной программы (введено в эксплуатацию 8 772 МВА мощности, 827,17 км сетей) удалось оптимизировать численность персонала на 5,3% и существенно (на 5,2%) снизить затраты на материалы и услуги. При этом увеличение в 2016 году расходов по налогам обусловлено предусмотренной законодательством поэтапной отменой льготы по налогу на имущество.
|Наименование показателя
|2015 год
|2016 год
|Динамика 2016 к 2015
|Себестоимость и управленческие расходы, млн. руб.
|142 789
|148 071
|3,7%
| Покупка электроэнергии на компенсацию потерь
|14 332
|14 722
|2,7%
| Услуги по транзиту электроэнергии
|2 740
|2 495
|-8,9%
| Налоги и сборы (включая ЕСН)
|12 257
|13 999
|+14,2%
| Амортизация
|77 217
|81 490
|+5,5 %
| Расходы на оплату труда
|18 237
|18 288
|0,2%
| Прочие расходы в себестоимости (материалы и услуги)
|18 006
|17 077
|-5,2%
|Численность, чел.
|23 505
|22 256
|-5,3%
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года
Активы
Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» выросли по сравнению с показателем на начало года на 97 872 млн. руб. (на 7,7%) и составили на конец отчетного периода 1 366 174 млн. руб. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 183 264 млн. руб., а оборотных активов 182 910 млн. руб.
Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличился на 101 614 млн. руб. (на 11,5 %). Изменение размера собственного капитала произошло в связи с отражением финансового результата по итогам 2016 года.
Величина задолженности ПАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам снизилась по сравнению с величиной на конец 2015 г. на 13 007 млн. руб. (на 4,9%) и составила 261 653 млн. рублей. В 2016 г. компания привлекла займы на общую сумму 10 165 млн. рублей и осуществила погашение заемных средств в сумме 23 172 млн. рублей.
Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров:
«Четыре года наша команда стоит на одних принципах: надежность, экономическая эффективность, безусловное исполнение инвестпрограммы. И четыре года подряд Федеральная сетевая компания показывает устойчивую положительную динамику всех основных показателей.
Результаты 2016 года очень убедительные. Получена рекордная выручка от техприсоединения потребителей. Чистая прибыль без учета переоценок финансовых вложений и резервов увеличилась в три раза по сравнению с прошлогодней и составила более 59 млрд. руб. Продолжено снижение издержек, в том числе за счет оптимизации организационной структуры.
При этом мы сохранили надежность электроснабжения потребителей, исполнена инвестиционная программа, все подключения осуществляются строго в срок.
Начавшийся 2017 год для ФСК ЕЭС юбилейный – нам исполняется 15 лет. Этот рубеж мы пересекаем как устойчивая, надежная компания, последовательная в своих действиях, привлекательная для инвесторов».
Бухгалтерская отчетность за 2016 года по РСБУ размещена на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/