Почти 80% всех новых абонентов "Ростелекома" в Сибири подключены по оптике

В 2016 году доля оптических подключений новых пользователей интернета в сравнении с подключениями по медным линиям достигла отметки 80,9%, что на 3,5% больше, чем за предыдущий год. При этом в структуре абонентской базы «Ростелекома» общее число клиентов ШПД по оптике (технологии ETTH и GPON) выросло почти на 5%. Рост обусловлен не только положительной динамикой продаж оптики новым клиентам, но и переводом имеющихся клиентов на более прогрессивную технологию подключения.



Отметим, что ровно год назад число клиентов «Ростелекома» на территории Сибири, подключенных по оптическим технологиям ETTH и GPON, впервые превысило количество абонентов, которые пользуются медной инфраструктурой компании. Если смотреть динамику за последние годы, то доля оптики в структуре абонентской базы росла с 47,4% в 2015 году до 53% в начале 2016, а сегодня достигла 58%.



Наибольшее число оптических клиентов компании обслуживают Красноярский, Кемеровский и Иркутский филиалы «Ростелекома» с долями в структуре абонентской базы 71,5%, 70,1% и 68,5% соответственно.



Николай Зенин, директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» упрочил свое технологическое преимущество за счет оптической экспансии в регионе. Это позволяет нам предоставлять услуги высокого качества на всей территории Сибири и создает большой потенциал пропускной способности сетей на годы вперед. Для нас важно, что клиент видит и поддерживает стремление компании стать технологическим лидером. «Ростелеком» за год прирос более чем на 1% по абонентам на рынке ШПД в Сибири и на 4,6% на рынке платного ТВ».