Российский бизнес тянется к "облакам"

Андрей Шарак Максим Тамбиев Александр Македонский

21 февраля SAP и Forrester Russia представили результаты масштабного исследования рынка облачных технологий в России. По результатам исследования, аналитики Forrester Russia сделали вывод, что объём отечественного рынка облаков к 2020 году составит 48 млрд руб. Пресс-брифинг, посвящённый презентации исследования посетили журналисты RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ.

Рост российского рынка облачных решений значительно превышает мировой, но это рост «догоняющий». В 2015 году доля российского рынка облаков составила 0,35% от мирового, а по прогнозам к 2020 году она увеличится до 0,4%. «Мы отстаем от мира на год-два. У нас степень использования облачных приложений в 2016 году была такая же, как в среднем по миру в 2015 году»,— рассказал региональный директор Forrester Russia Максим Тамбиев.

Что же касается конкретно предприятий ТЭК, то за последние 2 года рост доли пользователей облачных решений в этой отрасли составил 4,5 раза: с 4,2% в 2014 г. до 19% в опросе 2016 г.

Специально для RusCable.Ru рассказали и о нескольких направлениях облачных технологий в энергетике в России от SAP. Помимо обычных решений, применимых к любому бизнесу, специально для энергетиков представляют пакеты для управления данными со счетчиков и их обработку, обработку и анализ данных электросетей, управление спросом и другие.

На сегодняшний день на федеральном и региональном уровне государство ведет программы снижения потерь, с 2009 года действует закон об энергосбережении. В частности, в 2017 году в соответствии с приказом Минэнерго энергокомпании должны сократить потери не менее чем на 11% по сравнению с 2012 годом. В 2016 году две региональные электросетевые компании запустили пилотные проекты в области борьбы с потерями. Как и у всех энергетиков, в компании была острая проблема борьбы с коммерческими потерями. До 40% электричества в отдельных населенных пунктах потребители не оплачивали, в результате компания несла прямые убытки. Бороться с потерями раньше можно было только проверками и осмотрами счетчиков в присутствии полиции. На смену этим методам пришел поиск потерь с помощью Big Data.

По IoT-сценарию, данные о потреблении электричества собирают со счетчиков в квартирах и домах и раз в 30 минут передают с помощью веб-приложений в единую базу данных на платформе SAP HANA. Таким образом, накапливаются миллиарды показателей - огромные массивы данных. В результате их анализа компания визуализирует графики потребления энергии в привязке к карте, определяет, где потребление нетипично и где могут находиться недобросовестные потребители. В результате проекта в отдельных населенных пунктах потери были сокращены с 40% до 3%.

Ещё одним удачным примером стала новая инфраструктура городской освещения в нецком городе Карлсруэ. Власти города и энергетическая компания EnBW использовали уличные фонари как базу для публичных вай-фай точек, станций экстренного вызова, сбора данных о состоянии окружающей среды и «розетки» для электромобилей. Данные о погоде и о дорожном движении агрегируют в единой облачной системе на базе SAP HANA Cloud Platform. Жители города, таким образом, получили богатую инфраструктуру зарядки электротранспорта, а власти города могут управлять движением на дороге с помощью оперативной аналитики, собранной в облаке.

С SAP сотрудничают ПАО «Россети» и некоторые их региональные филиалы, ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро» и другие сетевые и генерирующие компании.

Однако даже удачные реализованные проекты не делают облачные технологии неотъемлемым элементом российского бизнеса. Как рассказал заместитель генерального директора SAP СНГ Андрей Шарак, на сегодня облака используют 19,4% крупного бизнеса, 18,4% среднего и 20,8% малого. Начать же собираются чуть более 20% в каждом секторе и порядка половины «знают» о такой возможности.

И самым большим опасением потенциальных клиентов остаётся передача данных или их обработки третьим лицам. И меньше всего российские компании обращают внимание на репутацию компании – самый важный параметр для бизнеса в США – хотя, как уверил г-н Шарак, это один из краеугольных камней. В SAP дорожат своей репутацией настолько, что не оговаривают «потолок» компенсации потерь из-за нарушения конфиденциальности по вине компании. Впрочем, финансовый барьер и сложности с обучением персонала также препятствуют внедрению облаков в РФ.

Т.н. четвертая промышленная революция немыслима без IT-решений и облачных сервисов в частности. И, согласно прогнозу, в России при среднегодовом темпе роста в 21% рынка IT рост облаков вырастет в 3 раза по сравнению с 2015 годом. «Индустрия сервиса – важный элемент постиндустриальной экономики», - сказал на презентации Александр Македонский, генеральный директор ассоциации АСТРА.

Сегодня же, по данным исследования, никаких барьеров для внедрения облачных технологий нет менее чем у 10% компаний.