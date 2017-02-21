Смоленскэнерго присоединило к своим сетям в 2016 году два новых детских сада

CABEX
22 февраля 2017, 09:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО
В соответствии с утвержденным планом и федеральной программой, в течение 2016 года филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» завершил технологическое присоединение к своим сетям 36 социально-значимого объектов, в число которых вошли детские сады в поселке Одинцово и г. Смоленске. Общая мощность объектов – 174 кВт.
Детский сад в п. Одинцово, рассчитанный на 150 мест, был присоединен к сетям энергокомпании в рамках программы модернизации систем дошкольного образования. Проектом было предусмотрено строительство двух кабельных линий 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 100 метров. Детский сад получил электропитание от подстанции «Южная» как потребитель первой категории и обеспечен резервным источником электроснабжения. Таким образом, в случае неполадок на одной линии автоматически будет производиться переключение на вторую, и детский сад продолжит получать электроэнергию в штатном режиме.
Также в 2016 году было завершено техприсоединение здания детского сада «Настенька» по ул. Ново-Ленинградская в г. Смоленске. Основным источником питания стал построенный 200-метровый участок кабельной линии 0,4 кВ.
Все работы по технологическому присоединению Смоленскэнерго выполняет с применением современного электротехнического оборудования, обеспечивающего высокий уровень электробезопасности. При реконструкции воздушные линии электропередачи выше 1 кВ выносятся за территорию образовательных учреждений, при невозможности выноса - переводятся в кабельную линию. Строительство линий до 1 кВ по территориям школ и детских садов выполняется с применением безопасного изолированного провода, линий выше 1кВ – с применением кабеля.