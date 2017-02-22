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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Состоялся Совет директоров "Ленэнерго"

20 февраля состоялось заседание Совета директоров электросетевой компании об «Определении позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «СПб ЭС», в котором участвует ПАО «Ленэнерго», связанному с прекращением полномочий генерального директора АО «СПб ЭС» и заключением договора с управляющей организацией.

Решение принято единогласно.

С учетом сформированной позиции представителями ПАО «Ленэнерго», решением Совета директоров АО «Санкт-Петербургские электрические сети», прекращены полномочия Генерального директора АО «СПб ЭС» и определены условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СПб ЭС» управляющей организации – ПАО «Ленэнерго».

С 22.02.2017 управляющей организацией АО «СПб ЭС» будет являться ПАО «Ленэнерго».

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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