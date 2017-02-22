Состоялся Совет директоров "Ленэнерго"

CABEX
22 февраля 2017, 16:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
20 февраля состоялось заседание Совета директоров электросетевой компании об «Определении позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «СПб ЭС», в котором участвует ПАО «Ленэнерго», связанному с прекращением полномочий генерального директора АО «СПб ЭС» и заключением договора с управляющей организацией.
Решение принято единогласно.
С учетом сформированной позиции представителями ПАО «Ленэнерго», решением Совета директоров АО «Санкт-Петербургские электрические сети», прекращены полномочия Генерального директора АО «СПб ЭС» и определены условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СПб ЭС» управляющей организации – ПАО «Ленэнерго».
С 22.02.2017 управляющей организацией АО «СПб ЭС» будет являться ПАО «Ленэнерго».